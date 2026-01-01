【義母…コソコソ月2万】「お小遣いはお昼代込みだよ？」3万の内訳にあ然…＜第6話＞#4コマ母道場
夫婦のお小遣い事情は、家庭によってさまざまです。毎月決まった額をお小遣いにするご家庭もあれば、収入から一定額を家計に入れ、残りを自由に使うというご家庭もあるでしょう。お小遣いのかたちは本当にそれぞれ。今回は、そんな「夫婦のお小遣い」をめぐるお話です。主人公は、夫がお小遣いとは別に受けている“ある援助”がどうしても気に入らないようで……！？
第6話 私なんて
【編集部コメント】
新事実判明です！ なんとユウノスケさんのお小遣いは、お昼代を含めたものだったようですね。しかもアカネさんは羨ましがっていますが、お付き合いランチでお金を使わなければならないこともしばしば。ときには仕事が長引いて、夕飯を買わなければならないこともあるのだそう。それでは昼食が菓子パンになってしまうのも無理はありませんね……。アカネさんはユウノスケさんの菓子パン生活を気にしていないようですが、食欲がそれなりにあるユウノスケさんがお付き合い以外のお昼を菓子パンのみで済ませているというのは、ちょっと可哀想な気もします。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・横内みか
