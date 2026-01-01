＜ナチュラルに上から目線？＞質問に答えただけなのに「空気で察してよ」とピシャリ。ママ友怖い〜ッ！
子どもが幼稚園や保育園に通っているときに、ママにもわからない点が出てくることはあるでしょう。そうするとママ友に確認する場合もありますね。逆に、ママ友から質問されることもありますが、答え方によってはあまり好意的に受け止められないこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『保育園の年少の子どもがいます。園からの手紙でわかりづらい点があると、クラスのママ友から相談されることがあります。ところが、そのやり取りについて「あの人、自分が中心でいたいみたいね」と陰で言われているそうです。相手が聞いてきたから答えただけなのに、どういうことでしょう。逆に私が、ピアニカケースの作り方がわからず質問すると、「そんな細かいことをいちいち聞いてこないで」「空気で察すればいいのに、偉そう」とまで言われます。結局、聞きづらくなって担任の先生に直接聞いて作りました。私はただ、わからないから確認しただけ。どうしてそんなふうに受け取られてしまうのでしょうか？』
ママ友が自分中心でいたいと考えている
『周りの人も自分が中心でいたいということじゃないの？ 誰かに先越されると負けた気分。でも自分が忙しいときは誰か答えてよ、と都合よく考えているの』
『陰口を言っている人には、何か面白くない気持ちがあるのかもね。そういうのは、自分が中心でいたいタイプが言うからさ』
投稿者さんの陰口を言っているママ友は、「自分が中心にいたい」と思っているのかもしれません。ママ友は投稿者さんに対して何か気に食わないことがあったり、僻みのような気持ちを持っていたりするのではないでしょうか。中心にいるように見える投稿者さんに面白くない感情があるために、陰口を言っているとも考えられます。
的確な返事を「偉そう」と捉える人も
『経験があるよ。大抵は相手が園の中心人物（ボスママ）だけれど、人に話を振ってどう返してくるかを試していると思う。少しでもリーダーのような返し方をすると、偉そうにと陰口を言っているよ』
ママ友が投稿者さんを試しているという意見もありました。たとえばリーダー的なママ友よりも的確な返事をすると、「偉そう」などと悪く言われてしまうこともあるようです。投稿者さんが真面目に丁寧に返事をすることが、リーダー的なママ友にとっては気に入らないと思われてしまうのかもしれません。
無自覚だけど、上から目線な言い方をしていた？
『たまにナチュラルに上から目線の人がいるけれど、投稿者さんはそんなタイプなのかな』
『周りが意地悪なだけのような気がするけれど、返事が反感を買うような言い方や文面だったりするとか？』
『直接なのかLINEなのかはわからないけれど、ちょっとした言い方で印象は変わるよね』
投稿者さんは質問に答えているだけ、わからないことを聞いているだけと思っているかもしれませんが、言葉の使い方や伝え方が相手にとって高圧的になっている場合もあるかもしれません。いわゆる「上から目線」と受け止められているために、陰口を言われてしまっている可能性を指摘する声もありました。同じことでも人によって伝え方は異なりますし、言葉の受け止め方も違います。投稿者さんとママ友との間で感覚の違いがあるのではないでしょうか。
意地悪な人には答えなくていい。先生に確認してもらおう
『嫌なことを言う人がいるんだね。何も答えなくていいと思うよ』
『性格が悪い人は無視で』
教えてほしいと言って質問をしてくるにも関わらず、後になって陰口を言うのであれば、今後は相談に乗る必要はないでしょう。投稿者さんが答えることで悪く言われてしまうのですから、気分を害してまで答えなくてもよいですよね。
『親が意地悪を言うなら先生に聞けばいいと思う。お互いに気分が悪いし、先生も察するでしょう』
『今後は担任に確認して、と言えばいい。答える必要もないと思うよ』
園のことでわからないことがあれば、ママ友同士で確認し合うよりも、先生に確認した方が確実な情報を得られますね。もし今後ママ友から質問をされても、先生に聞くように伝えることもできそうです。そうすると「教えてくれない」などと言われるかもしれませんが、「間違ったことを伝えると申し訳ないから」や「よくわからなかったから」などと言えば、ママ友も反論してこないのではないでしょうか。