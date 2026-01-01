1月1日に結婚を電撃発表した俳優・長澤まさみさん。芸能界やファンから、驚きや祝福の声が数多く寄せられています。

【映像】長澤まさみと結婚した映画監督・福永壮志氏

長澤さんはこの日、所属事務所の公式サイトで5歳年上の映画監督・福永壮志さんとの結婚を発表。この発表に、長澤さんに長年憧れているというアイドルグループ「SixTONES」の京本大我さんは「憧れの人がさらに幸せになるなんて、今年は既に素晴らしい年だな。まあ全然泣いちゃうけどね」と、喜びと悲しみのコメント。

ドラマや映画にもなった「コンフィデンスマンJP」で共演した俳優の小手伸也さんは「私事で大変恐縮ですが、長澤まさみが入籍したことを、今普通にニュースで知ったことを、ご報告させていただきます。去年二人でおでん食べに行った時、何となく来年なんかあるのかなーと思った的な？え？友達ですよ？教えてもらって？ないですが何か？いいじゃないですか。めでたいんだから！」と、複雑な心境をつづり、結婚をお祝いしています。

さらに歌手のあいみょんさん、お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅さんらも長澤さんを祝福しており、ファンからも「長澤まさみロス…」「長澤まさみに結構リアコなんでメンタルきてます」「朝起きたら長澤まさみが家にいるのがうらやましい」「我らの永遠のヒロイン長澤まさみ様がついに（涙）おめでとうございます」などのコメントが寄せられています。

長澤さんと結婚した映画監督の福永壮志さんは2003年にアメリカへ渡り、ニューヨークを拠点に活動。2019 年からは東京に拠点を移しています。初の長編映画「リベリアの白い血」は海外の映画祭で高く評価されており、「第82回ゴールデングローブ賞」で4冠を達成した配信ドラマ「SHOGUN 将軍」では、第7話の監督を担当しました。（『ABEMA NEWS』より）