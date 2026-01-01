パリ・サンジェルマンはブラジル代表DFのマルキーニョスの後継者候補として、スポルティングの22歳、ウスマンヌ・ディオマンデに注目しているという。 ポルトガルの『A BOLA』紙は12月28日、パリSGはディオマンデを4500万ユーロ（約74億2500万円）でのオファーを検討していると報じた。 22歳のコートジボワール人CBの特性は、パリSGのルイス・エンリケ監督が求めるプロフィールに合致している。とくに両足でのプレー能力、ショートパスとロングパスの正確さ、そして身体能力の高さが評価されているようだ。

ただ、ディオマンデには複数のプレミアリーグのクラブが関心を示している。スポルティングはディオマンデの売却を望んでいないものの、契約解除金は8000万ユーロ（約132億円）となっていて、興味を示しているチェルシーやマンチェスター・ユナイテッド、アーセナルといったビッグクラブなら払えない額ではない。 フランスの複数のメディアは、パリSGにとってディオマンデは「新たなパチョ」だと見られている。24年夏にフランクフルトから3500万ユーロ（約57億7500万円）で獲得したエクアドル代表DFのウィリアン・パチョは、現チームの主力CBとして活躍している。 複数のコンペティションを戦うチーム編成とマルキーニョスの31歳という年齢を考慮すると、これは強化責任者のルイス・カンポスの先を見据えた長期的な補強策と言えるだろう。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部