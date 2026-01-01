2025年12月1日（月）から、『ギャラリー拓真館』にて、ホテル『暖雪 札幌』の館内で展開されているフォトアートを収めたアートブック『Warm Snow』が販売されています。

『暖雪 札幌』は、北海道ならではの“あたたかさ”を大切にし、日常の疲れを解きほぐす、上質で温もりあるステイを提供しているホテルです。

館内には、大浴場やサウナなど、心身をゆっくりとあたためることができる、充実した温浴施設が備えられています。

また、視覚的にもあたたかみを感じられるよう、フォトグラファー・前田景氏に館内アートを依頼。

前田氏が表現するあたたかな雪『Warm Snow』を、全客室やラウンジに常設展示し、滞在を通してホテルの世界観を味わえる空間を創り上げています。

『Warm Snow』は、前田景氏が、『暖雪 札幌』のコンセプトをもとに撮り下ろした作品を中心に構成。

“光と心の色を映す”雪の物語が、112ページにわたり収録されています。

詳細情報

Warm Snow

発売日：2025年12月1日（月）

価格：4,800円

仕様：ハードカバー／250mm × 200mm／112ページ／フルカラー

数量：初回特装版 1,000部

販売：拓真館（北海道・美瑛）、拓真館公式オンラインストア限定

北海道Likers編集部のひとこと

北海道・美瑛を拠点に活動するフォトグラファー・前田景氏が『暖雪 札幌』のために撮り下ろし、館内に展示されている作品群を収録した一冊が登場。

ホテルが掲げる“あたたかな雪”の世界観を、どこにいても感じることができそうですね！

文／北海道Likers

【画像・参考】ホテル「暖雪 札幌」の館内フォトアート『Warm Snow』が、一冊のアートブックに。 - PR TIMES

