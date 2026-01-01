中国の2025年映画興行収入518．32億元、「ナタ2」が1位、トップ5に反日映画2本

中国メディアの南方都市報によると、中国の2025年の映画興行収入は518億3200万元（約1兆1403億400万円）だった。うち国産映画が412億9300万元（約9084億4600万円）で全体の79．7％を占めた。観客動員数は12億3800万人だった。

興収が1億元（約22億円）を超えたのは51作品で、うち33作品が国産映画だった。

興収1位は2019年に大ヒットした国産アニメ「哪吒之魔童降世（邦題「ナタ 魔童降臨」）」の続編「哪吒之魔童鬧海（邦題「ナタ 魔童の大暴れ」）」（通称：ナタ2）で154億4600万元（約3398億1200万円）。



2位はディズニー・アニメーションの「ズートピア2」で40億2100万元（約884億6200万円）。

3位は国産コメディー「唐人街探偵」シリーズの最新作「唐探1900」で36億1200万元（約794億6400万円）。日本では「唐人街探偵 1900」として1月16日より公開される。

4位は1937年に起きた「南京事件」を描いた国産映画「南京照相館」で30億1700万元（約663億7400万円）。



5位は旧日本軍の731部隊を題材にした国産映画「731」で19億4300万元（約427億4600万円）。（翻訳・編集/柳川）

