FRUITS ZIPPER、『格付けチェック』で浜田シェフの餌食になり“フルーツチャック”に ある意味正解で褒められる「まだまだ売れるわ！」
ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』（後5：00〜9：00）が1月1日に放送された。
【番組カット】豪華！正月恒例『芸能人格付けチェック！』の出演者
チェック4は「ミシュランシェフ」だった。日本橋・ラペの松本一平シェフが「正解」、日本橋の老舗洋食店の佐藤兄弟が「不正解」、漫才師の浜田雅功が「絶対アカン」となった。「絶対アカン」の浜田を選ぶと2ランクダウンとなる。これまで“浜田チャーハン”を筆頭に数多くの芸能人の舌をだましてきた浜田シェフ。今年は、5日煮込むなど手間暇を掛けたビーフシチューとYouTubeを見て作ったドリアとなった。
今年、浜田シェフの餌食となったのはFRUITS ZIPPERだった。無念の2ランクダウンとなった5人は絶叫し、そっくりさんの“フルーツチャック”となってしまった。浜田は「エラいな！まだまだ売れるわ！」と、ある意味で正解を導き出したFRUITS ZIPPERを褒めていた。また、GACKTは85連勝を達成した。
ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違えるたびに一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には “映す価値なし（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティー。今回も、前人未踏、個人81連勝中の絶対王者・GACKTが参戦。「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」などのチェックを行う。
【出演】
司会：浜田雅功
アシスタント：ヒロド歩美
【ゲスト】
チーム 81連勝：GACKT
チーム 天童恵美子：天童よしみ、上沼恵美子
チーム アニバーサリー：郷ひろみ、倖田來未
チーム おコメの女＆再会：大地真央、竹内涼真
チーム 50分間の恋人：伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣
チーム Kis-My-Ft2：千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣
チーム よしもと：田村淳、寺家・エース（バッテリィズ）
チーム FRUITS ZIPPER： 鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まな
【格付けチェック】
チェック1 「ワイン」
チェック2 「殺陣」
チェック3 「弦楽八重奏」
チェック4 「ミシュランシェフ」
チェック5 「オーケストラ」
チェック6 「しゃぶしゃぶ」
【番組カット】豪華！正月恒例『芸能人格付けチェック！』の出演者
チェック4は「ミシュランシェフ」だった。日本橋・ラペの松本一平シェフが「正解」、日本橋の老舗洋食店の佐藤兄弟が「不正解」、漫才師の浜田雅功が「絶対アカン」となった。「絶対アカン」の浜田を選ぶと2ランクダウンとなる。これまで“浜田チャーハン”を筆頭に数多くの芸能人の舌をだましてきた浜田シェフ。今年は、5日煮込むなど手間暇を掛けたビーフシチューとYouTubeを見て作ったドリアとなった。
ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違えるたびに一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には “映す価値なし（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティー。今回も、前人未踏、個人81連勝中の絶対王者・GACKTが参戦。「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」などのチェックを行う。
【出演】
司会：浜田雅功
アシスタント：ヒロド歩美
【ゲスト】
チーム 81連勝：GACKT
チーム 天童恵美子：天童よしみ、上沼恵美子
チーム アニバーサリー：郷ひろみ、倖田來未
チーム おコメの女＆再会：大地真央、竹内涼真
チーム 50分間の恋人：伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣
チーム Kis-My-Ft2：千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣
チーム よしもと：田村淳、寺家・エース（バッテリィズ）
チーム FRUITS ZIPPER： 鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まな
【格付けチェック】
チェック1 「ワイン」
チェック2 「殺陣」
チェック3 「弦楽八重奏」
チェック4 「ミシュランシェフ」
チェック5 「オーケストラ」
チェック6 「しゃぶしゃぶ」