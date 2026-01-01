学校でも、お家でも。

プラスは、書道作品を保存・掲示できるホルダー「ワイドに開く書道作品ホルダー 半紙用」を2026年1月1日に発売します。

基本的には、学校の書道の授業で生徒が書いた作品を掲示するためのもの。最大5枚まで挟んでおくことができ、壁に掲示することもできます。

通常、書道作品は半紙を台紙に貼り付け、教室の後ろなどに掲示しますよね。でも、それでは半紙の痛みも早く、風が吹いたりすれば剥がれてしまうことも。それに、1枚1枚台紙に貼り付けるのは、地味に手間がかかります。

しかし、このホルダーがあればカンタン・キレイに掲示することができます。ホルダーを開いて半紙を差し込むだけでOK。ありそうでなかった製品ですね。ナイスアイデア。

Image: プラス

このホルダーは連結することができて、名前シールも付属。生徒の作品をズラリと並べて掲示するなんてことも、カンタンです。これがあれば、教室がスッキリするのではないでしょうか。

教室だけではなく、お家で使ってもいいのでは。お子さんの作品をキレイに飾っておけます。もちろんご自身の書き初めを入れてもいいでしょう。

価格は10枚入りで2,860円です。もしかしたら、新学期の教室にこのホルダーがあるかもよ？

Source: プラス