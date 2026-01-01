《新作》これは争奪戦の予感ッッッ！（汗）【3COINS】お弁当が可愛くなる♡「卵調理グッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】で発売された新商品には、お弁当作りに活躍する便利なキッチングッズが複数登場。なかでも今回は、お弁当に彩りをプラスしてくれる卵を可愛く飾り付けられる「卵調理グッズ」に注目しました！ 可愛いお弁当を簡単に作りたい人は、要チェックです。

ゆでたまごがキュートな形に大変身

「ゆでたまご型2個セット／KITINTO」は、お好みの固さで作ったゆでたまごをケースに入れておくだけで、お花型やハート型になる便利な調理グッズ。使い方は簡単で、茹でたての温かいゆでたまごをケースに入れてフタをしたら、そのまま約10分間冷ますだけ。そのままお弁当に入れても、断面が見えるようにカットしても可愛いです。カットする場合は、半熟よりも固ゆでたまごの方がきれいに仕上がりそう。

電子レンジや湯せんで作る玉子焼き

「玉子焼きが作れるシリコーン型／KITINTO」は、溶き卵をシリコーン型に入れて電子レンジもしくは湯せんで温めるだけで3種類の可愛い玉子焼きが作れます。ハート・花・星のデザインのため、お子さんのお弁当を可愛く飾り付けたいときにもぴったり。くぼみにケチャップを入れれば、華やかさがさらにアップします。

作るときも食べるときも楽しい【3COINS】の「卵調理グッズ」。一見、作るのが難しそうな可愛い形のゆでたまごや玉子焼きを手間なく簡単に作れるので、毎日のお弁当作りに活躍してくれるはず。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる