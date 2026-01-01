松岡朱里アナウンサーのインスタグラム＠juri_matsuoka_exより

写真拡大

　テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーが1日、自身のインスタグラムを更新。晴れ着姿を披露した。

【写真】似ているかも!?モノマネをする神無月と笑顔2ショット

　「あけましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。」と投稿。「1月1日は朝6時から　羽鳥慎一モーニングショー新春特大スペシャル　6時間お送りしました。　ご覧いただいた皆さま、ありがとうございました」と記した。

　続けて、「神奈月さんの『松岡朱里？』モノマネとっても嬉しかった…　時間かけて準備してくださったことにも感謝ですし　なにより超かわいかったです」と振り返り、同じ晴れ着姿をしたモノマネタレントの神無月との2ショットや笑顔満開の写真を掲載。

　「そして　6時間生放送へ挑む緊張と寝坊しないかの緊張で　一睡もできていないので…今日はもう寝ますっ！！笑」とつづり、「素敵なお正月をお過ごしください」とした。

　フォロワーからは「いつも癒し もらってます」、「着物めちゃくちゃ綺麗てす」、「いつにも増して綺麗で可愛いかった」、「艶やかな晴れ着姿とても素敵でしたよ」などの声が寄せられた。

（よろず～ニュース編集部）