グラビアアイドルの山田あいがこのほど、SPA!グラビアン魂デジタル写真集「ゴージャスなカラダ」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。



【写真】完璧Ｉボディの美しさは別格です

本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集。女性の美を追求する企画らしく、山田の美貌を惜しげもなく収録している。



洋館を舞台に撮影が敢行されており、表紙カバーから大人の魅力を匂い立たせる天女カットが確認出来る。庭園では、清楚ワンピース姿にも関わらず、スカートの裾をめくり上げて妖しげな視線を送る。



豪華絢爛なソファーが佇む洋室では、一枚布の衣装にチェンジを果たして、美と愛を痛感出来るアフロディーテの様な女神を降臨させた。和室カットでは、黒で統一したランジェリー風のお召し物に着替えて曲線美を披露しており、美と豊穣の女神・吉祥天の様なゴージャスさを目の当たりにする事ができる。



自ら持ち合わせた美貌だけで表現できる、これぞザ・ウルティメイト・ボディと言えるだろう。



山田は、東京都生まれ。名前のとおりのパーフェクトなＩボディの持ち主。



