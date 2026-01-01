歌手の森進一が１日、家族ショットを公開した。

自身のインスタグラムを更新し、「家族集合」と記して写真をアップした。長男でロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａと、三男でロックバンド「ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏ、そしてＨｉｒｏの妻である女優の山本舞香が集まり、４人で記念撮影した。

仲良し家族写真に、フォロワーは「今年は兄弟２人揃ってのお正月を過ごされたんですね。良い写真」「家族勢揃（ぞろ）いお写真ありがとうございます」「ご家族皆様でお幸せなお正月ですね」「え〜！みんな一緒に集まれたんですね」「なんと豪華な顔ぶれ」「長男、三男、お嫁さんとの幸せなシャットをありがとうございます」「森さんとっても嬉（うれ）しそう」とほっこりしていた。

森進一の３兄弟といえば、昨年１２月にＴａｋａが自身のインスタグラムで、３兄弟の次男にあたる弟が、音楽活動を公表したと発表した。次男は正体不明のアーティスト「はてな」の活動名で、２０２０年１２月に「夢？」（読み：ゆめじゃない）でメジャーデビュー。テレビアニメ「体操ザムライ」のエンディングテーマにも採用され、大谷翔平投手がエンゼルス時代に入場曲として起用していた。Ｔａｋａは「我々家族はなかなか特殊な家族ですが、晴れてこれで家族全員シンガーです！笑」つづり、弟にエールを送った。