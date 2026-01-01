木村拓哉、『教場III』配信×劇場の異例展開に「前例がないからワクワクする」
2020年放送のSPドラマ『教場』、21年の『教場II』、23年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親−教場0−』と、圧倒的な緊張感とリアリティで支持を集めてきた『教場』シリーズ。その集大成となる最新作が、2部作として公開される。
【写真】第205期生徒たちが集合したティザービジュアル
主演・木村拓哉、監督・中江功、脚本・君塚良一という“ゴールデントリオ”が再集結。前編となる映画『教場 Reunion（リユニオン）』は2026年1月1日よりNetflixで配信開始、後編『教場 Requiem（レクイエム）』は2月20日より劇場公開されるという、配信と劇場を横断する異例の展開にも注目が集まっている。
原作は、長岡弘樹による警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）。決して外部に明かされることのない警察学校の実態を描き、映像化は困難とされてきた題材だ。木村が演じるのは、白髪まじりの髪に右目が義眼という冷酷無比な鬼教官・風間公親。未来の警察官を育成する“教場”を舞台に、生徒たちと一切の妥協を許さない対峙を繰り広げてきた。
中江監督から次回作の話を持ちかけられ、いくつかの候補を提示された中で、最も強く心をつかまれたのが『教場』だった。「監督に『これ！』と言ったら、監督が『それ？？』って（笑）。シンプルに一番面白かった」。その直感的な判断が、このシリーズの始まりだった。
世の中が年々センシティブになり、ハラスメントへの意識も厳しくなる中で、『教場』の題材は強烈だった。木村自身、最初は「何これ？」と感じたという。1作目の制作にあたり、中江監督と共に調布の警察学校を見学した際、現場の関係者から最初に告げられたのは「今は違います」という言葉だったそう。
「僕らが描いている『教場』では、“ふるいにかける場”という表現をしていますが、今はむしろ逆。警察官を目指す人たちを、いかに安全に、事故なく育てるかという方針にシフトしている。だから、実際に風間みたいな教官がいたら、大変ですよ」と笑いを交えつつ、その違和感こそが作品の核になっていると語る。
『教場 Reunion／Requiem』でも、風間の厳しさは健在だ。「私は君たちを警察官にするつもりはない」「君は今、どんな覚悟でここにいる」「刑事になると誓えるか」――鬼教官の言葉は、生徒たちの覚悟と資質を容赦なくあぶり出していく。
前編『教場 Reunion』で描かれるのは、第205期の生徒たちの物語。門田（綱啓永）、矢代（佐藤勝利）、星谷（齊藤京子）、石黒（浦上晟周）、若槻（中村蒼）、渡部（猪狩蒼弥）、笠原（金子大地）らが、それぞれの闇や秘密を抱えながら教場に立つ。そして物語は、かつて風間のもとで鍛え上げられ、今はそれぞれの分野で活躍する卒業生たちへと広がっていく。千枚通しで風間の右目を刺した連続殺人犯・十崎（森山未來）の行方を追い、彼らは再び風間のもとに集結する。
今回の試みである「前編・配信／後編・劇場」という形について、木村は強い手応えを感じているという。自宅やスマートフォンで観る配信体験と、映画館でチケットを取り、暗闇の中でスクリーンに向き合う体験は、まったく別物。その二つを併存させるという挑戦自体が、この作品らしいと語る。
「『前例がない』と言われた瞬間に、『じゃあ、やるでしょ』と思える。その感覚こそが『教場』チームの強さであり、作品そのものが時代と逆行する存在であるからこそ、やり方もまた“型破り”でいい。何かを実行に移すためには、現場に立つ全スタッフの覚悟が必要。その覚悟が共有されているからこそ、この挑戦は成立しているのだと思う」。
シリーズの原点に立ち返りながら、同時にこれまでにない表現の地平へと踏み出す『教場 Reunion／Requiem』。木村拓哉の言葉からは、変化を恐れず、挑戦を楽しみ続ける表現者としての確かな覚悟が浮かび上がってくる。
【写真】第205期生徒たちが集合したティザービジュアル
主演・木村拓哉、監督・中江功、脚本・君塚良一という“ゴールデントリオ”が再集結。前編となる映画『教場 Reunion（リユニオン）』は2026年1月1日よりNetflixで配信開始、後編『教場 Requiem（レクイエム）』は2月20日より劇場公開されるという、配信と劇場を横断する異例の展開にも注目が集まっている。
中江監督から次回作の話を持ちかけられ、いくつかの候補を提示された中で、最も強く心をつかまれたのが『教場』だった。「監督に『これ！』と言ったら、監督が『それ？？』って（笑）。シンプルに一番面白かった」。その直感的な判断が、このシリーズの始まりだった。
世の中が年々センシティブになり、ハラスメントへの意識も厳しくなる中で、『教場』の題材は強烈だった。木村自身、最初は「何これ？」と感じたという。1作目の制作にあたり、中江監督と共に調布の警察学校を見学した際、現場の関係者から最初に告げられたのは「今は違います」という言葉だったそう。
「僕らが描いている『教場』では、“ふるいにかける場”という表現をしていますが、今はむしろ逆。警察官を目指す人たちを、いかに安全に、事故なく育てるかという方針にシフトしている。だから、実際に風間みたいな教官がいたら、大変ですよ」と笑いを交えつつ、その違和感こそが作品の核になっていると語る。
『教場 Reunion／Requiem』でも、風間の厳しさは健在だ。「私は君たちを警察官にするつもりはない」「君は今、どんな覚悟でここにいる」「刑事になると誓えるか」――鬼教官の言葉は、生徒たちの覚悟と資質を容赦なくあぶり出していく。
前編『教場 Reunion』で描かれるのは、第205期の生徒たちの物語。門田（綱啓永）、矢代（佐藤勝利）、星谷（齊藤京子）、石黒（浦上晟周）、若槻（中村蒼）、渡部（猪狩蒼弥）、笠原（金子大地）らが、それぞれの闇や秘密を抱えながら教場に立つ。そして物語は、かつて風間のもとで鍛え上げられ、今はそれぞれの分野で活躍する卒業生たちへと広がっていく。千枚通しで風間の右目を刺した連続殺人犯・十崎（森山未來）の行方を追い、彼らは再び風間のもとに集結する。
今回の試みである「前編・配信／後編・劇場」という形について、木村は強い手応えを感じているという。自宅やスマートフォンで観る配信体験と、映画館でチケットを取り、暗闇の中でスクリーンに向き合う体験は、まったく別物。その二つを併存させるという挑戦自体が、この作品らしいと語る。
「『前例がない』と言われた瞬間に、『じゃあ、やるでしょ』と思える。その感覚こそが『教場』チームの強さであり、作品そのものが時代と逆行する存在であるからこそ、やり方もまた“型破り”でいい。何かを実行に移すためには、現場に立つ全スタッフの覚悟が必要。その覚悟が共有されているからこそ、この挑戦は成立しているのだと思う」。
シリーズの原点に立ち返りながら、同時にこれまでにない表現の地平へと踏み出す『教場 Reunion／Requiem』。木村拓哉の言葉からは、変化を恐れず、挑戦を楽しみ続ける表現者としての確かな覚悟が浮かび上がってくる。