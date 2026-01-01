人が大好きすぎるマルチーズさんは、ドッグランを勘違いしているようで…？わんこのたまらなく可愛い行動は反響を呼び、投稿は53.2万回再生を突破。「ナデナデしたい♡」「愛嬌ありすぎ」「コミュ力犬界イチ！」など絶賛の声が多数寄せられることとなりました。

【動画：『ドッグランは撫でてもらえる場所』と勘違いしている犬→知らない人と目が合うと…愛くるしい行動】

ドッグランはたくさん撫でてもらうところ♡

TikTokアカウント「ore_omochi1029」の投稿主さんの愛犬はマルチーズの男の子「おもち」くん。今回ご紹介するのは「ドッグランなのに…！？」そう首をかしげてしまうような愛くるしいおもちくんのお姿。

実はおもちくん、ドッグランは「たくさんの人に撫でてもらえる場所」だと勘違いしているのだとか。さっそく他のわんこの飼い主さんに撫でてもらいウットリ…。自ら体をすり寄せておねだりしていたそう。

続いては目が合った飼い主さんに『なでてくれますか～？』とウキウキのステップで近づいていきお望み通りナデナデしてもらったとか。ドッグラン内を縦横無尽に駆け回り『なでてください！』を繰り返すおもちくん、そのコミュ力の高さには脱帽です…！

ナデナデが止まりません

そんな愛嬌たっぷりなおもちくんを前に、他の飼い主さんもスルーすることなどできません。おもちくんにとって、ドッグランという場所はたくさんの人にナデナデしてもらえる最高の場所のようです。

ひとしきり可愛がってもらいふと気が付くと、ご主人様がいないことに気づいた模様。キョロキョロとあたりを見回し迷子になっているはずなのに、またまたナデナデが止まりません…！

スキンシップの最中のおもちくんは、お花が咲いたかのような満面の笑顔。そばにいる人全員に撫でてもらいたいのかもしれませんね。

楽しい勘違いドッグラン♪

すると目の前にご主人様が…！アッと気づいたおもちくんは、尻尾を振りながら小走りで駆け寄っていったそう。『も～どこ行ってたの～』と言いながらも、大勢の人の中でご主人様を見つけたおもちくんはとっても嬉しそうだったとか。

そしてひとしきりドッグランを満喫したおもちくんは、ご主人様の膝の上でご満悦な様子。

わんこはちょっぴり苦手で人が大好きなおもちくん。これからも勘違いドッグランを堪能してくださいね♡

犬界イチのコミュ力を発揮したおもちくんには「人懐っこすぎｗｗ」「わたしも

撫でまわしたい！」「最高にかわいい♡」といった絶賛と羨望の声が寄せられました。

おもちくんのふだんの様子を覗いてみたい方は、TikTokアカウント「ore_omochi1029」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「ore_omochi1029」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております