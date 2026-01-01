今冬の移籍市場、開幕前に人気銘柄となっていたボーンマスのアントワーヌ・セメンヨ。



25歳と若いFWで、今季のプレミアリーグでは18試合で9ゴール3アシストと素晴らしい数字を記録。ガーナ代表ではあるが、10代の頃からイングランドでプレイしており、ホームグロウンの要件も満たしている。



そのため複数のプレミアリーグのクラブが獲得に関心を示していたが、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏はマンチェスター・シティ行きが濃厚だと自身のSNSで報じており、彼を狙っていたクラブは別のターゲットに目を向ける必要が出てきた。





『Sky Sports』によると、マンチェスター・ユナイテッドもセメンヨの獲得を目指していたが、シティに争奪戦で敗れており、現在は異なるFWに注目しているという。それが今季のライプツィヒで存在感を発揮しているFWヤン・ディオマンデだ。2006年生まれ19歳のコートジボワール代表で、今季のライプツィヒでは14試合で6ゴール2アシストとチームの勝利に貢献している。同メディアによると、ディオマンデにはユナイテッドだけでなく、バイエルン、パリ・サンジェルマンも関心を寄せているとのこと。事前の報道では獲得には1億ユーロの移籍金が必要とされていたが、同メディアは6000万ユーロから7000万ユーロ(約110億円から約128億円)ほどで獲得できるのではないかと予想している。