＜天気＞

2日は、強い寒気が流れ込むため、北日本日本海側や北陸は雪が続き、普段あまり雪が降らない西日本でも、大雪となるおそれがあります。これから2日夕方までに予想される雪の量は、多い所で、北陸70センチ、近畿60センチ、北海道・東北・中国50センチ、九州北部40センチ、関東甲信30センチ、四国15センチとなっています。大雪や凍結による交通障害に注意・警戒が必要です。また、関東や東海など太平洋側でも、2日午後は一時的に雪の可能性があり、東京の2日の予想はくもり、夕方から夜のはじめごろ雪か雨となっています。東京23区でもうっすら雪が積もる可能性がありますので、ご注意ください。

＜予想気温（最低/最高）＞

2日朝は、北日本は各地とも氷点下、関東から九州でも広く3度以下の厳しい冷え込みになりそうです。日中は、札幌は前日より高く、気温が1度まで上がりますが、関東から九州は前日より3度くらい低い所が多く、北風も吹き、真冬の寒さとなりそうです。初詣などは、暖かい服装でお出かけください。

札幌 -4℃（12月中旬）/1℃（12月下旬）

仙台 -2℃（真冬）/5℃（真冬）

新潟 -2℃（真冬）/2℃（真冬）

東京 2℃（12月下旬）/7℃（真冬）

大阪 4℃（12月下旬）/7℃（真冬）

福岡 2℃（真冬）/5℃（真冬）

那覇 15℃（1月中旬）/18℃（真冬）

＜週間予報＞3日・4日も、日本海側は雪が続きますが、太平洋側は広く晴れ間がでそうです。4日には、寒さも少し和らぐでしょう。5日の仕事始めは、日本海側は雪や雨が降りますが、太平洋側は青空のもと、2026年の初出勤となりそうです。