「ghost of a chance」の意味は？オバケとの関連は...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、chanceはそのまま「チャンス」という意味です。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「ほんわずかなチャンス」でした！

「ghost of a chance」は、「ほんのわずかなチャンス」という意味の表現です。

可能性や見込みの薄い、ネガティブな場面でよく用いられます。

「Our team doesn’t have a ghost of a chance against the champions.」

（私たちのチームは王者相手では勝ち目がない）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。