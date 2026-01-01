「ghost of a chance」の意味は？オバケとの関連は...！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「ghost of a chance」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、chanceはそのまま「チャンス」という意味です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ほんわずかなチャンス」でした！
「ghost of a chance」は、「ほんのわずかなチャンス」という意味の表現です。
可能性や見込みの薄い、ネガティブな場面でよく用いられます。
「Our team doesn’t have a ghost of a chance against the champions.」
（私たちのチームは王者相手では勝ち目がない）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
