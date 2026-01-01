LACOSTEの限定カラーが登場。ADAMETROPE’別注スニーカーに注目
洗練されたカジュアルスタイルを提案し続けるADAMETROPE’から、LACOSTEの人気スニーカーにエクスクルーシブカラーが登場します。スポーツとファッションの美しい融合で支持を集めるLACOSTEの中でも、モード感と履き心地を両立したモデルを厳選。日常にもきれいめスタイルにもなじむ一足は、シンプルながら確かな存在感を放ちます。新しい季節の足元を更新したい大人の女性にぴったりの注目アイテムです。
人気モデルELITEACTIVEとは
ELITEACTIVEは、ヴィンテージランシューズの雰囲気をベースに、デコラティブなソールデザインで現代的にアップデートしたLACOSTEの人気モデル。
アイコニックな表情を持ちながら、軽やかな履き心地を実現し、長時間の着用でも快適に過ごせます。
スポーティーさと都会的なムードを併せ持ち、デイリーからきれいめコーデまで幅広く活躍するのが魅力です。
ADAMETROPE’限定の2色
今回展開されるのは、ADAMETROPE’のモードなスタイルに合わせやすいシルバーとブラックの2色。ELITEACTIVEシルバーは価格22,000円(税込)、品番EUA36630、サイズは23/23.5/24/24.5/25.5。
足元に程よい華やかさを添え、シンプルな装いのアクセントに。
ELITEACTIVEブラックは価格20,900円(税込)、品番EUA36620、サイズは23/23.5/24/24.5/25.5。引き締まった印象で、オンオフ問わず活躍します。
予約から発売までのスケジュール
本アイテムは、2025年12月12日(金)よりJ’aDoReJUNONLINEにて予約受付を開始し、2026年1月2日(金)からADAMETROPE’全店舗およびJ’aDoReJUNONLINEにて発売されます。
限定カラーのため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。人気モデルならではの注目度の高さも魅力のひとつです。
足元から楽しむ限定感
LACOSTEの歴史とADAMETROPE’の感性が出会った限定カラーELITEACTIVEは、いつものコーディネートをさりげなく格上げしてくれる存在。
履き心地の良さと洗練されたデザインで、日常に自然と溶け込みます。特別感のある一足を迎えて、足元から新しいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♡