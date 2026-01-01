お金持ちが多いイメージの「東京都の自治体」ランキング！ 2位「千代田区」を抑えた1位は？【2025年調査】
地名を口にすると「いいところに住んでいるね」と返ってくるような、土地そのものが富裕層の代名詞となっているケースは少なくありません。SNSや街のうわさで「セレブが多そう」と囁かれるエリアに注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年12月18日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「お金持ちが多い自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、お金持ちが多いイメージの「東京都の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「イメージと千代田区は皇族が住んでいたり土地が高いと聞いたことがあるので」（40代女性／兵庫県）、「本物のお金持ちは千代田区に暮らすというイメージが強いです」（30代男性／静岡県）、「国の重要機関などが集まる東京の中心地であり、地価ぎ恐ろしく高く、芸能人や政治家などが多く住んでいるイメージのため」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「港区は高級住宅地やオフィスビルが多く、富裕層が住んでいるイメージがあります」（30代男性／東京都）、「高級住宅街やビジネスエリアなど、富裕層が多く住んでいる場所だと思えるから」（60代男性／神奈川県）、「世界的な企業の本社や各国大使館が点在し、超高層マンションの最上階を拠点とする実業家や投資家が日常的に行き交う、日本の富の象徴的な場所であるから」（60代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：千代田区／55票2位は千代田区でした。日本の政治・経済の中枢である永田町や霞が関を擁し、皇居の広大な緑が広がるこのエリアは、まさに「日本の中心」と呼ぶにふさわしい格を誇ります。番町や麹町といった歴史ある高級住宅街は、古くから名門校が集まる文教地区としても知られ、代々続く資産家や政財界の重鎮が居を構えるイメージが定着しています。都心でありながら落ち着いた品格を保ち続けている点も、多くの人が「お金持ちの街」として選んだ理由のようです。
1位：港区／136票1位に輝いたのは港区でした。麻布、青山、赤坂の「3A」をはじめ、白金、高輪、六本木など、誰もが認める超一等地のブランドエリアがひしめき合っています。タワーマンションが立ち並ぶ湾岸エリアや、大使館が点在する国際色豊かな住宅街など、多様な「富」の形が凝縮されており、テレビやSNSで語られる「港区女子」や「港区おじさん」といったワードも、セレブなイメージを加速させています。高額納税者が多く住むという実態と、華やかなライフスタイルのイメージが見事に合致した結果といえるでしょう。
