神奈川県らしさを感じる「2000円以上のお土産」ランキング！ 1位「鳩サブレー」に次ぐ2位は？【2025年調査】
年末が近づくにつれ、誰に何を渡すか頭を悩ませる機会も増えてきます。コストパフォーマンスの高さと安心感を兼ね備えた名品は、贈る側の心強い味方になります。神奈川県のお土産としてベストなものといえば？
All About ニュース編集部は12月19日、全国10〜70代の男女250人を対象に「神奈川県のお土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、神奈川県らしさを感じる「2000円以上のお土産」を紹介します！
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
回答者からは「横浜文明堂の伝統を感じられる高級感あるカステラで、神奈川県の老舗らしさが伝わる。特別な贈り物にふさわしい」（40代男性／北海道）、「伝統的な和菓子の一つ、横浜の名を冠した高級感溢れる逸品です」（60代男性／神奈川県）、「ハイカラなお菓子が横浜っぽい」（40代男性／兵庫県）などのコメントがありました。
回答者からは「昔からずーっとあるお土産で、鎌倉といえば、という感じだから」（30代女性／石川県）、「鎌倉名物で歴史があり、神奈川らしさを象徴するお菓子だから」（20代女性／東京都）、「鳩サブレは知らない人はいないと思うぐらいの有名な物だから」（30代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：極上金かすてら（横濱文明堂）／47票2位は、横濱文明堂の「極上金かすてら」（1本3240円）でした。しっとりと焼き上げられた生地に、上品な甘みが広がる逸品。贈答品としても人気が高く、歴史を感じられる高級感あるお土産です。
1位：鳩サブレー（豊島屋）／172票1位は、豊島屋の「鳩サブレー」（16枚入2430円）でした。鎌倉を代表する老舗・豊島屋の看板商品で、鳩の形をしたサブレーはサクサク食感と優しい甘さが魅力。神奈川県を代表するお土産として、世代を問わず圧倒的な支持を集めました。
