【2026年1月の運勢】かに座（蟹座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年1月のかに座（蟹座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、かに座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
場を盛りあげる
・全体運
バージョンアップのチャンス。気配り上手で場に馴染むのが得意なかに座さんですが、2026年はもう一歩進化させましょう。これまでのように空気を読み、人に寄り添っていくスタイルも悪くはないのですが、ムードメーカーになるほうが、話が通りやすく、やりやすくなるでしょう。
休み明けは、「あれ？」って声がかかるように、イメージを変えてみて。無難なカラー、コーディネートを返上して、パッと目立つおしゃれ、思い切ったヘアチェンジなどで注目を集めるのです。目立ち過ぎると支障が出る環境ならば、絶対エースの模範をするとよいでしょう。ニュアンスやイメージを寄せていくと、かわいがられ、引き立て運が動きます。完全コピーはやり過ぎです。
・社交運
ギブ＆テイク。あなたが先に相手をフォローすると、先方からもお返しがありそう。最初は軽いやりとりで、でも、今月の終わりには、互いになくてはならない強力なバディになれそうです。レジャーは、人のセッティングやおすすめに乗ってみて。「教えてもらってよかった」と報告を入れると、これからもよい情報が回ってくるでしょう。買い物は、スタッフを味方につけて。予算や用途を明確にすると、力になってもらえるはず。
・恋愛運
恋は、楽しい化学反応がありそう。２人で行くからこそ、面白い発見や気付きがあったり、ベストカップルとして認識されたりするでしょう。ケンカは、要は「分かってほしい」だけ。責めるよりもお願いで早めの和解を。
ラッキーポイント……ブルーグリーン、ロングネックレス、セットアップ、ソファー席
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
かに座（6月22日〜7月22日生まれ）イメチェンで
場を盛りあげる
・全体運
バージョンアップのチャンス。気配り上手で場に馴染むのが得意なかに座さんですが、2026年はもう一歩進化させましょう。これまでのように空気を読み、人に寄り添っていくスタイルも悪くはないのですが、ムードメーカーになるほうが、話が通りやすく、やりやすくなるでしょう。
・社交運
ギブ＆テイク。あなたが先に相手をフォローすると、先方からもお返しがありそう。最初は軽いやりとりで、でも、今月の終わりには、互いになくてはならない強力なバディになれそうです。レジャーは、人のセッティングやおすすめに乗ってみて。「教えてもらってよかった」と報告を入れると、これからもよい情報が回ってくるでしょう。買い物は、スタッフを味方につけて。予算や用途を明確にすると、力になってもらえるはず。
・恋愛運
恋は、楽しい化学反応がありそう。２人で行くからこそ、面白い発見や気付きがあったり、ベストカップルとして認識されたりするでしょう。ケンカは、要は「分かってほしい」だけ。責めるよりもお願いで早めの和解を。
ラッキーポイント……ブルーグリーン、ロングネックレス、セットアップ、ソファー席
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)