【2026年1月の運勢】しし座（獅子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年1月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
枠組みを作って
・全体運
1年の計は、元旦にあり。年内にやりたいことをリストアップして、具体的に実行の時期を割り振っていきましょう。旅行やレジャーの予定を組む、資格取得のスケジュールを出すなど、ゴールを決めると、そこまでの道筋が見えてくるはず。早売りチケット入手のタイミングなど、ざっくりプランを練っておくと、取りこぼしなく、過ごせるはず。なお、7月以降は流れが大きく変わっていきます。やりたいことはできるだけ、前半に詰めておくといいみたい。
日々の暮らしは、規則正しく。ジムに行く、勉強をする曜日を決めるのもオススメです。オフは、パッケージツアーに注目を。格安であなたの好奇心を刺激するプランを見つけられそう。アンテナを張って。
・社交運
気が乗らないでしょう。待ち合わせの場所に行っても、帰りたくて仕方ない感じかも。でも、会えば、楽しめます。とりあえず、会ってみて。人見知りが発動したり、逃げ腰になったりするのは、去年の疲れが抜けきっていないせい。マッサージなどで体をほぐしてみると、前向きさが戻ってくるはず。おうちでゆっくり過ごす時間も、英気を養います。オフィスではマメな相談と報告を心掛けて。状況をシェアできて、やりやすくなるはず。
・恋愛運
恋は、条件に縛られそう。生活の安定につながるスペックは大事ですが、そこから入ると「どうも好きになれない」はず。もう少し、気楽に趣味や話題が合う人を求めてみるといいみたい。カップルは、有言実行で。
ラッキーポイント……ネイビー、レイヤード、ウオーキングシューズ、ブックカフェ
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
しし座（7月23日〜8月22日生まれ）計画性が大事
枠組みを作って
・全体運
1年の計は、元旦にあり。年内にやりたいことをリストアップして、具体的に実行の時期を割り振っていきましょう。旅行やレジャーの予定を組む、資格取得のスケジュールを出すなど、ゴールを決めると、そこまでの道筋が見えてくるはず。早売りチケット入手のタイミングなど、ざっくりプランを練っておくと、取りこぼしなく、過ごせるはず。なお、7月以降は流れが大きく変わっていきます。やりたいことはできるだけ、前半に詰めておくといいみたい。
・社交運
気が乗らないでしょう。待ち合わせの場所に行っても、帰りたくて仕方ない感じかも。でも、会えば、楽しめます。とりあえず、会ってみて。人見知りが発動したり、逃げ腰になったりするのは、去年の疲れが抜けきっていないせい。マッサージなどで体をほぐしてみると、前向きさが戻ってくるはず。おうちでゆっくり過ごす時間も、英気を養います。オフィスではマメな相談と報告を心掛けて。状況をシェアできて、やりやすくなるはず。
・恋愛運
恋は、条件に縛られそう。生活の安定につながるスペックは大事ですが、そこから入ると「どうも好きになれない」はず。もう少し、気楽に趣味や話題が合う人を求めてみるといいみたい。カップルは、有言実行で。
ラッキーポイント……ネイビー、レイヤード、ウオーキングシューズ、ブックカフェ
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)