【2026年1月の運勢】おとめ座（乙女座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年1月のおとめ座（乙女座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おとめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
楽しく、ハッピー
・全体運
自分で決めましょう。もっとも、おとめ座さんにとっては、少し難しいテーマとなります。なにしろ、場の空気を読み過ぎるほどに読み、ニーズをつかみ、満たすクセがついているのです。「自分はこうしたい」よりも、「みんなはどうしたいのかな？」が先に立つはず。
ですから、1月は、合わせ過ぎないレッスンと考えると良さそう。「一緒に行ったほうがいいのは分かっているけれど、それほど気が進まない」ならば、素直にそう伝えてみましょう。「なにそれ？」と怒る相手には、「行かなくてよかった」と思うでしょうし、「それなら、いいよ」と理解を示してくれる相手なら、「やっぱり行く」という気分になるはず。そうやって、仕分けていくタイミングです。
・社交運
付き合うべき相手がクリアになり、人間関係がシンプルになっていきます。大事な人には、たっぷりと時間を取って、それ以外の人はさらっとしたお付き合いで、バランスよくやっていきましょう。オフィスでは、一目置かれそう。周囲の意見や希望を反映しながら、あなたがまとめていくと多くの人が助かるはず。オフは、感動が待っています。ライブやコンサートなど、生の体験を。大きな買い物にもよいタイミング。ほしいなら思い切って。
・恋愛運
恋は愛する幸せに目覚めそう。あの人のことを考えるだけで、心が満たされて、自分も頑張ろうと思えるでしょう。デートは、テーマパークなどコンセプトがあるスポットへ。出会いは、グループレジャーが有望です。
ラッキーポイント……ゴールド、ダウンジャケット、キャラクターグッズ、マジックアワー
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
