【2026年1月の運勢】おひつじ座（牡羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年1月のおひつじ座（牡羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おひつじ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
カンもバッチリ
・全体運
研ぎ澄まされていく1カ月です。ここ数年、「あれ、そっちだった？」的に微妙に外しやすかった読みが当たるようになるでしょう。世の中とあなたの波長がバッチリ合うようになっていきます。なんとなく、やったほうがいい、やめたほうがいいことがピーンとくるので、グッと生きやすくなるはず。人と話していても、相手が本音で話しているのか、偽りを言っているのかを感じ取れるでしょう。
別に、スピリチュアルな話ではなくて、おひつじ座さん本来の力が戻ってきたということ。まだ100％の的中率ではないので、確かめながら感覚を磨いていくとよさそう。考えてから行動を起こすのではなく、感覚的に動く心地よさを取り戻すまで、あと少しです。
・社交運
優しい人に囲まれて、癒されそう。思いやりや心配りが響き、人の情けに助けられるはず。その一方で、誰も気づけない社交にイライラしてしまうかも。遠慮や忖度（そんたく）、指示待ちの人たちに合わせようとすると、あなたのパワーは余ってしまいます。「こうするのはどう？」と提案の形で場をリードしましょう。意外なほどあっさりと話がまとまるはず。リーダーシップも、取り戻せるパワーの1つ。人心掌握のコツをつかんでいきましょう。
・恋愛運
恋は、共通点の多さがサイン。互いに似たフィールドにいる、意外に近いルートを通ってきたという感覚が、核心に変わっていくはず。いろいろ話してみて。初詣デートは、ご縁を強めます。うれしい約束も生まれそう。
ラッキーポイント……ブラック、ジャケット、古典柄、帰省
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
