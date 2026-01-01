【2026年1月の運勢】おうし座（牡牛座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年1月のおうし座（牡牛座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おうし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
ツキを取りに行く
・全体運
開運のサイン。楽しいこと、面白いことがあなたを待っています。ただ、家と職場の往復みたいなライフスタイルでは、いつもと変わらない感じで終わってしまうでしょう。アンテナを張って、自ら動いて行かなくては！ 旅に出たり、勉強会に参加してみたりすれば、よい刺激や出会いがありそう。
そこまで、お金をかけられないなら、図書館に行く、ボランティア活動に参加するなど、いつもと違うことに挑戦していけばよいのです。大事なのは、アクションを起こすこと。隠れている幸運が動き出します。仕事は、傾聴がカギになりそう。きちんと人の話に耳を傾けると、素朴な疑問や改善点が浮かんでくるはず。それを伝えてみると、一目置かれ、重用されるはず。
・社交運
イージーモード。近くにいれば、仲良くするし、距離があるなら、わざわざ連絡を取ったりはしないでしょう。だから、後から「誘われていない」とか、「聞いていない」があっても、そこに悪意も作為もないということ。あなたも、きっと同じはず。年始の慌ただしさの中で、身近な人とのつながりが優先され、それでいっぱいいっぱいになってしまいやすいのです。「忙しそうだから」で様子見をせずに、「ダメもと」で聞いてみるといい着地に。
・恋愛運
恋は、高め合えるかどうかがカギに。互いに違うジャンル、ベクトルでも、同じように頑張っているなら、支えになるはず。ウィンタースポーツデートも盛り上がります。新しく狙うなら、スポーツ好きなタイプ。
ラッキーポイント……パープル、セットアップ、イヤフォン、高速バス
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
