【ミリオネア】堀江貴文、21年前の映像に「これ出す？」 二宮から「今のフジ買収？」向けられ本音
フジテレビ系クイズ番組『クイズ＄ミリオネア』が1日、13年ぶりに復活（後5：00）。嵐の二宮和也が、2代目司会者を務めた。3人目の挑戦者として“ホリエモン”で知られる実業家の堀江貴文氏が登場した。
【動画】ミリオネアに新たな風！二宮和也が2代目司会で届ける
堀江といえば21年前、2004年放送の当番組に出演して見事1000万円を獲得。時代の風雲児として世の中に多大なる影響を与えてきた男が再び全問クリアを目指す。番組では、21年前の挑戦時に、その後のフジテレビ買収を予期させるコメントを残していたことを紹介。放送から1ヶ月後に買収騒動が起きていたことから、VTRを見ていた堀江氏もたまらず「これ出す？」とのけぞった。
二宮から「今のフジテレビ買収する？」と直球で向けられた際には「全然いいと思う。すべてが魅力。テレビ、ラジオ、衛星、全部いいと思います。世界を意識して作品を作っている」と語っていた。
13年ぶりの復活となる今回、みのさんから司会のバトンを受け継ぐのは国民的グループ・嵐のメンバーであり、俳優としても高い評価を受ける二宮。二宮が築き上げる新たな“ミリオネア伝説”に期待が高まる中、このたびスタジオ収録が敢行された。ステージのセンターに二宮が降臨すると客席からは悲鳴にも似た歓声が上がり、ボルテージは急上昇。番組おなじみの重厚なBGMが静かに鳴り響き、興奮と緊張が入り混じったミリオネア特有の空気がスタジオ全体を占拠していく。
今回、クイズの数も15問から12問に減り、新ライフライン“アスク・ザ・ホスト”（挑戦者が司会者に意見を聞くことができるアイテム）が加わるなどルールが一部改定される。
