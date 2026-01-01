ノア１月１日の日本武道館大会で、ＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）がＯＺＡＷＡ（２９）の挑戦を退け、２度目の防衛に成功した。

元日の頂上決戦は互いに一歩も譲らない意地の張り合いが続いた。Ｒｅａｌ Ｒｅｂｅｌ（変型フェニックススプラッシュ）阻止した稲村がそのままジャーマンで投げ捨てると、ＯＺＡＷＡ属する「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」のメンバーが介入。ドラゴン・ベインの助太刀で難を逃れたものの、王者必殺のＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ（変型ダイビングボディープレス）はヒザで迎撃されてしまう。

稲村はＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ式のファイヤーバードスプラッシュ、ビッグベン・エッジ（変型ブルーサンダー）と怒涛の猛攻にさらされたが、Ｒｅａｌ Ｒｅｂｅｌだけは間一髪で回避。打撃戦からぶちかましで再び攻勢に出た。

ロープを何往復もしてからのラリアートでＯＺＡＷＡを吹き飛ばした稲村は、旋回式のスプラッシュマウンテンでマットに叩きつける。最後はついにＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥを決め、激闘に終止符を打った。

「ミスターＯＺＡＷＡ、次にファイトする時はもっとクリーンで、ピュアで、ワン・オン・ワンでファイトしよう」とメッセージを送った王者は「ニューイヤー早々、誠にソーリーですが、箱舟シップのキャプテンからオファーがあります。ネクストチャレンジャー・イズ・ミスター拳王！」と次期挑戦者を指名。ところが、この言葉に応じて登場した拳王はマサ北宮に襲撃されてしまう。

北宮から「タッグのベルトをやすやすと流出させた拳王を指名するなんて、どうかしてるぞ」と思っていたよりもマトモな主張とともに挑戦要求された稲村は「ミスター北宮…ユーはいま間違った道にいる。いまミーのフロントにスタンドしているということは、ミーとファイトしたいということでしょう。ユーのチャレンジ、アクセプトしましょう。ロングな道にいるユーを更生させてみせますよ」と受諾。

そもそも拳王を指名した理由はいったい何だったのかよく分からないまま「ミーはチャレンジを求める者のチャレンジを拒みません。最後にフロントに立っていたミスター北宮とタイトルマッチしたいと思います。コンプレイン、不満があるかもしれない。でも、ミーのファイトを見たら、必ずハッピーにして帰します」と約束していた。