上沼恵美子、『格付けチェック』1人勝ちで絶叫「生まれて1番うれしい！」 GACKTも個人84連勝 倖田來未は外して“引退危機”
ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』（後5：00〜9：00）が1月1日に放送された。「チーム？？？？」として発表されていたが今年は「チーム81連勝」としてGACKTが1人で挑戦することとなった。
「去年、結構ヤバかったじゃないですか」と昨年の相方だった鬼龍院翔＆DAIGOの痛恨のミスで“映す価値なし”になったことへの不満を語り「2026年は僕が音楽活動を再開するので誰にも邪魔はされたくない」と失敗できない2026年への意気込みを語る。「いい形でスタートさせたい。僕1人でやろうかなと」と1人チームで挑戦することとなった。
チェック1の「ワイン」、チェック2の「殺陣」をGACKTは難なくクリア。チェック3は「弦楽八重奏」。総額102億4000万円の弦楽器と総額1000万円の弦楽器を聴き比べた。アーティストとして間違えたら「引退」と倖田來未にプレッシャーを掛けたGACKT。倖田、Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔＆宮田俊哉＆横尾渉（横尾は正解を選ぶもチームとして不正解）ら上沼恵美子以外が間違える難問に。正解を知らせる浜田雅功が登場すると上沼は「やった〜！うれしい！生まれて1番うれしい！」と絶叫し、大喜びだった。“引退危機”となった倖田は「やめてよ〜！」と叫んでいた。別部屋だったGACKTももちろん正解だったが「よっしゃ！」とガッツポーズ。少しだけ不安だったことも明かしていた。
ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違えるたびに一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には “映す価値なし（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティー。今回も、前人未踏、個人81連勝中の絶対王者・GACKTが参戦。「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」などのチェックを行う。
【出演】
司会：浜田雅功
アシスタント：ヒロド歩美
【ゲスト】
チーム 81連勝：GACKT
チーム 天童恵美子：天童よしみ、上沼恵美子
チーム アニバーサリー：郷ひろみ、倖田來未
チーム おコメの女＆再会：大地真央、竹内涼真
チーム 50分間の恋人：伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣
チーム Kis-My-Ft2：千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣
チーム よしもと：田村淳、寺家・エース（バッテリィズ）
チーム FRUITS ZIPPER： 鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まな
【格付けチェック】
チェック1 「ワイン」
チェック2 「殺陣」
チェック3 「弦楽八重奏」
チェック4 「ミシュランシェフ」
チェック5 「オーケストラ」
チェック6 「しゃぶしゃぶ」
