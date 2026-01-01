フジテレビの伝説的番組「クイズ＄ミリオネア」（後5・00）が1日、2026年新春特番として13年ぶりに放送され、実業家・堀江貴文氏（53）が21年ぶりに出演した。

「ファイナルアンサー？」の名セリフで人気を集めたみのもんたさんは昨年3月に死去。この日の放送では“2代目”の司会者を嵐の二宮和也（42）が務めた。

堀江氏はライブドア社長だった04年にも全問正解で1000万円を獲得した。当時は32歳。プロ野球・近鉄（当時）の買収計画などで“時代の寵児（ちょうじ）”として名をはせた。この日の放送では、04年のVTRが流され、みのさんに「来年はプロ野球の件よりもみんなが“うえ〜っ”ってなるようなことをしたいなと思っています」と、05年のフジテレビ買収の考えを示唆していた場面も紹介された。

VTRを見ていた堀江氏もたまらず「これ出す？」と苦笑いを見せた。二宮から「ちなみに堀江さん、今のフジテレビ買収しますか？」と尋ねられると「全然いいと思う」と即答。「全てが魅力。テレビ、ラジオ、衛星（放送）、全部良いと思う」と、世界を意識した作品への好印象を語った。

クイズは8問目で惜しくも不正解。「凄い番組だわ」と悔しがりながらスタジオを去った。

同番組は2000年から2007年までレギュラー放送され、その後も特番として根強い人気を誇った。過去の芸能人では、04年に当時ライブドアの社長だった堀江貴文氏、細江和子さん、06年に小泉孝太郎、07年に谷原章介、08年に徳光和夫、富司純子らが1000万円を獲得。13年には芦田愛菜も15問連続正解を達成したが、小学生ルールだったため満額は100万円だった。