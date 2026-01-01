ネルソンズ和田まんじゅう、結婚を発表 “重大発表”動画気づかれず2度目の報告
【モデルプレス＝2026/01/01】お笑いトリオ・ネルソンズの和田まんじゅう（40歳）が1月1日、結婚したことを発表。「よしもと 六本木 シアター」の公式X（旧Twitter）にて報告された。
【写真】和田まんじゅうの"TikTokバズ"彼女暴露した人気芸人
公式Xでは「ネルソンズ和田結婚 本日2026年1月1日にご結婚されました おめでとうございます」と発表。「素敵なご家庭を築いてください 末永くお幸せに！！」と和田のソロショットとともにつづられている。
この投稿後、相方の青山フォール勝ちも自身のXを更新し「実は和田まんじゅうの結婚ですが2週間前にすでに発表していました。まったく話題にならなかった発表動画がこちらです。31：37〜 あらためて和田おめでとう」と、2025年12月17日に更新されたトリオのYouTubeチャンネルの動画のリンクを添付。「単独ライブのネタ作り風景を公開します。ついでに重大発表あり」と題したタイトルが記されており、この動画内ですでに結婚が発表されていたことを告白した。（modelpress編集部）
