【ハニーズの手袋】が可愛いだけじゃない！「スマホの操作OK」「吸湿発熱でぽかぽか」

真冬のお出かけの必需品とも言えそうな手袋。可愛いだけじゃなく、あたたかさにも実用性にもこだわりたいなら【ハニーズ】をチェックしてみて。今回は、はめたままでタッチパネル操作が可能な手袋と、吸湿発熱素材を使用した上品デザインの手袋を紹介します。1,000円台というお手頃価格なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

スマホもOK！ 華やかなケーブル編みの手袋

【ハニーズ】「折り返しケーブル編手袋」\1,980（税込）

立体的なケーブル編みが、華やかな手元を演出してくれる手袋。折り返し部分のリブ編みもポイント。公式サイトによると「親指と人差し指の先に入れた導電糸で、着用したままスマホの操作が可能」とのこと。さらに、抗菌防臭・吸湿発熱機能付きの優れものです。カラーは、グレージュ・アイボリー・杢チャコールの上品な3色をラインナップ。

通勤にも◎ モチーフ付きの上品な手袋

【ハニーズ】「モチーフ付手袋」\1,980（税込）

さり気なく輝くモチーフが、ワンポイントになる手袋。ふんわりとしたフェイクファーも、華やかに冬ムードを盛り上げます。裏地のフリース素材は吸湿発熱機能付きで、あたたかく使えそうです。ライトベージュ・グレー・ダークブラウンという上品な色展開で、通勤のきれいめコーデとも好相性。

