「ちょっと待って、、、！」 エレベーターでボタンを連打する子どもと“無関心すぎる母親”に絶句した話
ショッピングモールでエレベーターに乗ろうとしたとき、ボタンを連打する子どもと、スマートフォンに夢中な母親に出くわしました。“思わず戸惑った瞬間”を書いた、私のエピソードです。
エレベーター待ちの親子
商業施設の8階で買い物を終えてエレベーターの前まで行くと、若い母親と小さな男の子が待っていました。その母親は、スマートフォンに集中。一方、男の子は落ち着かない様子で、到着ランプを食い入るように見つめています。
そして、扉が開いた瞬間。その子は一目散に中へ駆けこみました。
【ひらく】を連打！ 閉まらない扉
続いて私が乗りこむと、子どもの指はすでに低い位置にある【ひらく】ボタンを連打していました。まるでゲームのボタンをたたくように、何度も何度も押しています。
当然、扉は閉まりません。母親はベビーカーを押しながら、スマートフォンに夢中。
「気づいてよ……」
そう思いながら待っていると、ようやく母親が子どもの手をそっと押さえました。
ただそのしぐさも、注意というより“とりあえず止めた”だけのようでした。