◾️アルバム『ヒント』

2026年3月11日（水）リリース

購入リンク：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/kaneyorimasaru/hint.html

▼収録曲[CD] ※計10曲／曲順不同

「ぜんぶオーライ！」 （Prime Video CMソング）

「RUN」

「リボンをかけた恋心」

「桃色ロマンス」（ダウ90000 第7回演劇公演「ロマンス」主題歌）

他

▼初回限定盤A / B映像[Blu-ray/DVD]

初ホールワンマンへの道標ツアー at NHK大阪ホール [2025.11.2４]

（自身初のホールワンマン・ライブ映像 全曲収録）

▼商品形態 ※計5形態

・通常盤 [CD] / 3,300円（税込） / VICL-66121

・初回限定盤A [CD+Blu-ray] / 6,600円（税込） / VIZL-2506

・初回限定盤B [CD+DVD] / 6,600円（税込） / VIZL-2507

・VOS限定セット [初回限定盤A（CD＋Blu-ray）+ GOODS] / 8,800円（税込）

・VOS限定セット [初回限定盤B（CD＋DVD）+ GOODS] / 8,800円（税込）

→VICTOR ONLINE STORE 限定セット ：

2ndアルバム記念グッズ付きプレミアム・セット

限定オリジナル・フェイスタオル 【みんなの好きな歌詞タオル】

▼早期予約特典

弾き語りデモCD 「”ヒント”のヒント」 （12/26〜2/1 23:59）

▼FC会員特典

「直筆サイン入り ”ヒント”アナザージャケット」

▼各チェーン特典

・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE：楽曲タイトルステッカー A

・HMV全国各店、HMV & BOOKS online：楽曲タイトルステッカー B

・楽天ブックス：楽曲タイトルステッカー C

・VICTOR ONLINE STORE：楽曲タイトルステッカー D

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

▼VOSサイン会（生配信）

直筆サイン＆お名前入りオリジナルカード

▼【カネヨリマサル】2ndアルバム「ヒント」リリース記念インストアイベント

大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース

日時：2026年3月13日（金）18:00集合／18:30スタート

場所：タワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース

内容：トークライブ＆ジャケットサイン会

出演：カネヨリマサル

東京・タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース

日時：2026年3月15日（日）15:30集合／16:00スタート

場所：タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース

内容：トークライブ＆ジャケットサイン会

出演：カネヨリマサル