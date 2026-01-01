カネヨリマサル、＜君と私の世界を変える大阪城野音ワンマン＞より「はしる、夜」「南十字星」「関係のない人」ライブ映像公開決定
カネヨリマサルが、2024年9月28日に開催した＜君と私の世界を変える大阪城野音ワンマン＞より「はしる、夜」、「南十字星」、「関係のない人」のライブ映像を1月1日21時、1月2日21時、1月3日21時と三夜連続でプレミア公開することを発表した。
また、2026年3月11日にリリースする新アルバム『ヒント』の予約もスタートしたので、こちらもチェックしていただきたい。
なおカネヨリマサルは、2026年5月に東京・大阪で＜君と私の世界を変えるワンマンライブ2026＞の開催を控えている。
◾️アルバム『ヒント』
2026年3月11日（水）リリース
購入リンク：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/kaneyorimasaru/hint.html
▼収録曲[CD] ※計10曲／曲順不同
「ぜんぶオーライ！」 （Prime Video CMソング）
「RUN」
「リボンをかけた恋心」
「桃色ロマンス」（ダウ90000 第7回演劇公演「ロマンス」主題歌）
他
▼初回限定盤A / B映像[Blu-ray/DVD]
初ホールワンマンへの道標ツアー at NHK大阪ホール [2025.11.2４]
（自身初のホールワンマン・ライブ映像 全曲収録）
▼商品形態 ※計5形態
・通常盤 [CD] / 3,300円（税込） / VICL-66121
・初回限定盤A [CD+Blu-ray] / 6,600円（税込） / VIZL-2506
・初回限定盤B [CD+DVD] / 6,600円（税込） / VIZL-2507
・VOS限定セット [初回限定盤A（CD＋Blu-ray）+ GOODS] / 8,800円（税込）
・VOS限定セット [初回限定盤B（CD＋DVD）+ GOODS] / 8,800円（税込）
→VICTOR ONLINE STORE 限定セット ：
2ndアルバム記念グッズ付きプレミアム・セット
限定オリジナル・フェイスタオル 【みんなの好きな歌詞タオル】
▼早期予約特典
弾き語りデモCD 「”ヒント”のヒント」 （12/26〜2/1 23:59）
▼FC会員特典
「直筆サイン入り ”ヒント”アナザージャケット」
▼各チェーン特典
・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE：楽曲タイトルステッカー A
・HMV全国各店、HMV & BOOKS online：楽曲タイトルステッカー B
・楽天ブックス：楽曲タイトルステッカー C
・VICTOR ONLINE STORE：楽曲タイトルステッカー D
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ
▼VOSサイン会（生配信）
直筆サイン＆お名前入りオリジナルカード
▼【カネヨリマサル】2ndアルバム「ヒント」リリース記念インストアイベント
大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース
日時：2026年3月13日（金）18:00集合／18:30スタート
場所：タワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース
内容：トークライブ＆ジャケットサイン会
出演：カネヨリマサル
東京・タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース
日時：2026年3月15日（日）15:30集合／16:00スタート
場所：タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース
内容：トークライブ＆ジャケットサイン会
出演：カネヨリマサル
■＜君と私の世界を変えるワンマンライブ2026＞
2026年5月21日（木）東京・EX THEATER ROPPONGI
OPEN/START 18:00/19:00
2026年5月30日（土）大阪・大阪城音楽堂
OPEN/START 16:00/17:00
チケット代：指定席：5,500円（お土産付き）
詳細：https://kaneyorimasaru.com/
■＜今日を凛々 Vol3 〜メジャーデビュー3周年記念〜＞
2026年1月25日（日）東京・渋谷 Spotify O-Crest
OPEN/START 18:00/18:30
チケット代：前売：3,903円 （スタンディング）
詳細：https://kaneyorimasaru.com/
