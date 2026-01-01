¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Ïー¥Õ¡×ÇÐÍ¥¤¬Ìó925Ëü±ß¤Î²ÈÄÂÂÚÇ¼¤ÇÎ©¤ÁÂà¤Ç÷¤é¤ì¤ë¡¡
¡¡±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Ïー¥Õ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥Ã¥ー¡¦¥íー¥¯¡Ê73¡Ë¤¬¡¢²ÈÄÂ¤ÎÂÚÇ¼¤Ë¤è¤ê¡¢Î©¤ÁÂà¤¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£12·î¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÁ°½µ¡¢ÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤ò3Æü°ÊÆâ¤Ë»ÙÊ§¤¦¤è¤¦ÄÌ¹ð¤µ¤ì¡¢±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤ÐÎ©¤ÁÂà¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Ïー¥Õ¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ù¥¤¥·¥ó¥¬ー
¡¡¥Ç¥¤¥êー¡¦¥áー¥ë»æ¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿12·î29Æü¤ËºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿½ÀÁ½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥ー¤¬Æ±·î18Æü¤ËÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¤Èµ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÚÇ¼³Û¤Ï5Ëü9100¥É¥ë¡ÊÌó925Ëü±ß¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄÌ¹ð½ñ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¥ß¥Ã¥ー¤Ï¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼êÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ß¥Ã¥ー¤Ï°ÊÁ°¡¢²áµî¤Î²á¤Á¤Ë¤è¤ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÊø²õÀ£Á°¤Ç¡¢¼«¿È¤Î°É¾¤Ë¤è¤ê¡¢»Å»ö¤òÆÀ¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¾õÂÖ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë