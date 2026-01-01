流通経済大柏3年GK藤田泰土「このままでは危ない」

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく「冬の主役たち」。

今回は2回戦で米子北を3-0で退けて初戦突破を果たした流通経済大柏の186cmの守護神・藤田泰土について。

初戦で浴びたシュートはわずか3本だったが、そのうちの1本は超がつくほどのビッグセーブだった。前半38分、相手GKのロングボールの跳ね返りから縦パスをDFライン手前に落とされる。これに反応したFW田中太賀がダイレクトで山なりの強烈なロングシュートを放つ。藤田からすれば味方のDFがちょうどブラインドになって見えなかったのと、あのタイミングでシュートを打ってくるとは予想が難しいシチュエーションだった。

だが、藤田は両足をしっかりと地面につけてボールの軌道を見極めてから、持ち前のバネを生かしてジャンプし、なんと両手でシュートを弾き出した。

「米子北はどこからでも迷わずに振ってくるので、常に準備をしておかないといけないと思っていたので、冷静に対応できました。ああいうボールはしっかりと手に当てないと、そのままゴールに入ってしまったり、前にこぼれてしまったりするので、しっかりと手のひらに当ててバーの上に弾き出すことを意識しました」

完璧なセービングだった。「南（雄太）GKコーチのおかげです」と、この2年間ずっと指導を受けていた恩師の名前を挙げたが、あの場面であそこまで綺麗なセービングはなかなか出来ない。今大会屈指のGKにふさわしいプレーを見せ、初戦をクリーンシートで終えたが、常に心の中には強烈な危機感を持っているという。

「流経柏のGKのポジション争いは本当に熾烈で、その中で開幕から正GKをやらせてもらって自信を重ねていたのですが、プレミアEAST後期から徐々に失点が増えてきて、『このままではポジションも危ない』と思うようになったんです」

10月には気合を入れ直す意味を込めて自ら頭を丸刈りにした。同い年のGK丸山ジェフリーとの熾烈な競争に打ち勝ってピッチに立ち続けたが、プレミアEASTの最終戦の横浜FCユース戦でゴールマウスに立ったのは1年生GK大泉未来だった。この試合、大泉は1年生とは思えない安定したプレーを見せて、3-1の勝利に貢献した。

「正直、横浜FC戦は自分のコンディションが良くない状態で、未来が素晴らしいプレーを見せたので、『このまま抜かれてしまうんじゃないか』と不安になりました。でも、この1年間、ゴールを守ってきた意地もあるので、選手権を前に『どんな結果であっても後悔しないように準備しよう』と思えました」

雑念を振り払って、高校最後の選手権に向けてさらなる努力とこれまで積み重ねてきたものを発揮するイメージを持ち続けた。そして、守護神として堂々と初戦を勝ち切る原動力となった。

「この選手権は去年のリベンジを果たさないといけない大会。去年は（セカンドGKとして）ベンチで準優勝という悔しい結果を味わっているからこそ、よりこの大会に懸ける思いは強いです。まだ初戦突破しただけですし、ベンチには未来がいて気を抜けない状況であることに変わりはないので、まずは目の前の一戦に集中して、しっかりと準備をしたいと思います」

前回大会でピッチに立てなかった悔しさはまだ晴らせていない。危機感を力に変えながら「守護神は俺だ」と強烈な主張を続ける注目GKの本領発揮はこれからだ。（安藤隆人 / Takahito Ando）