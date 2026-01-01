モデル、タレント、声優と幅広く活動する元子役の戸田梨杏（20）が所属事務所「プラチナムプロダクション」を退所することを1日、自身のXで発表した。

戸田は「ご報告」として文書の画像を投稿。文書には「私、戸田梨杏は契約満了に伴い、株式会社プラチナムプロダクションを円満に退所いたしました」と発表した。

2歳で芸能界入りしており「芸能活動18年の中で、プラチナムプロダクションで過ごした約7年間は、私にとって多くの経験を通して、大きく成長することができた時間でした」と振り返った。

また「とても恵まれた環境の中で、数多くの学びと貴重な経験をいただきました」とし「日々の活動を支え、温かく見守ってくださった事務所の皆さまには、心より感謝しております」と感謝を記した。

そして「これまで出会ってくださったすべての方々とのご縁に感謝しながら、これからも自分のペースを大切に、一歩ずつ歩んでいきたいと思います」と伝え「引き続き、温かく見守っていただけましたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」としている。