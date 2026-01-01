2026年1月2日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
斬新な考え方は理解してもらえないことがありそう。今日は保守的に過ごすと◎。
心ない言葉を向けられるかも。今はそっと受け流すほうがおすすめ。
金運が低下。お財布を気にせず高い福袋を買うのは考えもの。
今日は気分が乗らないかも。お正月くらいサボりに徹してもよさそう。
雑誌やネットを眺めて懸賞やクジ引きに挑戦を。当選率が高い暗示あり。
情報に敏感に。前売り券の発売日はもう一度確認しよう。
現状を打破するチャンス日。勇気を出して最初の一歩を！
新しい洋服を身に着けよう。2026年のツキを呼び込めるはず。
家でゆっくりしたい日。ペットをかわいがるのもおすすめ。
アイデアいっぱい。新鮮な発想や発明が次々浮かびそう。
どんな場面に出会っても、自分らしさで乗り切れる幸運日に。
大胆に過ごそう。何事も真正面からぶつかると好結果に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
斬新な考え方は理解してもらえないことがありそう。今日は保守的に過ごすと◎。
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
心ない言葉を向けられるかも。今はそっと受け流すほうがおすすめ。
10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
金運が低下。お財布を気にせず高い福袋を買うのは考えもの。
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
今日は気分が乗らないかも。お正月くらいサボりに徹してもよさそう。
8位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
雑誌やネットを眺めて懸賞やクジ引きに挑戦を。当選率が高い暗示あり。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
情報に敏感に。前売り券の発売日はもう一度確認しよう。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
現状を打破するチャンス日。勇気を出して最初の一歩を！
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
新しい洋服を身に着けよう。2026年のツキを呼び込めるはず。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
家でゆっくりしたい日。ペットをかわいがるのもおすすめ。
3位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
アイデアいっぱい。新鮮な発想や発明が次々浮かびそう。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
どんな場面に出会っても、自分らしさで乗り切れる幸運日に。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
大胆に過ごそう。何事も真正面からぶつかると好結果に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)