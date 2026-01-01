「プロポーズされちゃいました⁉︎」ディーン・フジオカ「指輪もらっちゃったしん」報告に「その指輪…」
俳優のディーン・フジオカさんは12月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。ある人から「指輪をもらった」ことを報告しました。
【写真】ディーン・フジオカ、「指輪もらっちゃったしん」
コメントでは「クロちゃんに先越されました」「まさかっ クロちゃんにプロポーズされちゃいました⁉︎」「ダメ恋コンビ！ 懐かしすぎます…」「その指輪は諸事情ありすぎですw」「2人ビジュいいじゃん！」「わー！！ このツーショットめっちゃ貴重じゃん」「その指輪は。。ww」「こんな可愛い語尾のしん！ 初めて」「えええ163万円の指輪ですか、、⁉」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「クロちゃんにプロポーズされちゃいました⁉︎」ディーンさんは「指輪貰っちゃったしん」とつづり、1枚の写真を載せています。大切そうに両手で指輪を持ってほほ笑むディーンさんの隣には、お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんの姿が……。ディーンさんに指輪をプレゼントした相手は、クロちゃんだったようです。
黒柳徹子さんとのツーショットを披露！ディーンさんは12月15日の投稿では、『徹子の部屋』（テレビ朝日系）のオフショットでタレントの黒柳徹子さんとのツーショットを披露しています。『徹子の部屋』は2025年に50年目を迎えた超長寿番組ですが、ディーンさんは3年ぶり3回目の出演だったとのこと。ファンからは「4回目! 5回目!! と呼ばれます様に」「お二人のにっこり、いいですね」「徹子さんもとても嬉しそうですね」「3回目にしても、大好きな人を目の前に早口になったり、聴きたいこといっぱいあってテンパる徹子さんを見てかわいいと思いました」「素敵なショット」との声が寄せられました。
