あやなん、元夫・しばゆーらと家族ショットで新年挨拶「どんどん似てきてる」「勢揃いで嬉しい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/01】YouTuberのあやなんが1月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。元夫でYouTuber・東海オンエアのしばゆーや息子たちとの家族ショットを公開した。
【写真】元夫婦YouTuber「どんどん似てきてる」家族4ショット公開
あやなんは「あけおめっ！！！ 手がいっぱーい笑 」という言葉を添えて、イルミネーションの前で撮影された家族写真を投稿。あやなん、しばゆーと長男、次男の4人で両手を広げてポーズをとっており、あやなんは笑顔、しばゆーはおどけた表情を見せている。
この投稿に、ファンからは「お子さんたち2人にどんどん似てきてる」「新年からみんな勢揃いで嬉しい」「ずっと仲良し」「笑顔が最高」「しばゆーパパの顔笑う」「この家族最高」「楽しそう」などの声が上がっている。
あやなんは、しばゆーと2016年に結婚。2017年に第1子「ぽんす」を、2020年に第2子「ぷく丸」を出産した。2024年4月にしばゆーと離婚したことを報告していた。（modelpress編集部）
