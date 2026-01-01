◆プロレスリング・ノア「ＮＯＡＨ “ＴＨＥ ＮＥＷ ＹＥＡＲ” ２０２６」（１日、日本武道館）観衆６２７８

プロレスリング・ノアは１日、日本武道館で「ＮＯＡＨ “ＴＨＥ ＮＥＷ ＹＥＡＲ” ２０２６」を開催した。

メインイベントは、ＧＨＣヘビー級王者Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａが「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡと２度目の防衛戦で激突した。

両者が真っ向からぶつかった熱闘は、ＩｎａｍｕｒａがディスチャージでＯＺＡＷＡを圧殺しベルトを守った。

昨年９・８後楽園ホールでの丸藤正道戦で左足のリスフラン靱帯の損傷し欠場。苦難を乗り越え１２・２３後楽園で電撃復帰したＯＺＡＷＡ。昨年の元日は同じ武道館で清宮海斗を破りベルトを奪取し「ＯＺＡＷＡショック」を起こしたが、１年後の再現は叶わなかった。

小澤大嗣からＯＺＡＷＡへ改名後、シングルマッチで初の敗戦。バックステージで倒れ込んだＯＺＡＷＡは「ウワー！痛ぇ！痛ぇよ！」とリングシューズを脱ぎ左足甲の傷口を見せ「血だらけ！めちゃ傷開いてるしさ！痛ぇわぁ！」と絶叫した。続けて「クソ！ケガさえしてなければ！汚いぞ！Ｉｎａｍｕｒａ！会見で俺にケガを負わせたこと、一生忘れないからな！」とほえると九段下の闇に消えた。