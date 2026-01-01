アイドルグループ「Dear Princess」の小日向優花さんの2ndイメージDVD『ミルキー・グラマー』（竹書房）がリリースされました。



【写真】つるん陶器肌の小日向優花さん

福岡を拠点にライブアイドルとして活動する小日向さんは、92cmのIカップバストを武器にグラドルとしても活躍。2025年は週刊プレイボーイ、週刊ヤングマガジンなどのメジャー誌に登場を果たしたほか、9月には1stイメージDVDも発売しました。



2ndDVDは、沖縄でロケを行い“夏”を感じる一作です。美しい海やプールサイドでのシーンはもちろんのこと、「洗車」「テニスウェア」「和室＋白ワンピース＋夏野菜」といったフェチ感あふれるシチュエーションも満載です。特に、Iカップの破壊力をぞんぶんに活かした“ガラス押し付け”は必見です。



小日向さんは「皆さんへ2本目のDVDをお届けすることができて、私も心からうれしいです！ 作品の見所はたくさんありますが、個人的に好きな衣装は白の麦わら帽子にワンピース、そして展開したあとのピンク色水着が好きでした！見ていただけると分かるのですが、和室でトマトを食べてるシーンや扇風機に向かって涼んでるシーンが夏らしさを感じられて、水着ならではだなと思いました！他にも初めて着用したスポーツ服やミニ丈のタイトスカートにミニTで洗車をしているシーン等もみどころなので、是非注目して見てほしいす！ 透き通った綺麗な海や空、沖縄ならではのハイビスカスやシーサー等に囲まれての撮影は本当に心が満たされて、ずっと幸せな気持ちでロケを終えることができました。たくさんの方にご覧いただけますように！」と喜びを語っています。