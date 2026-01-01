サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）が6月、北中米3カ国で開幕する。過去のW杯でも存在感を示してきた九州勢。今回も大舞台を狙う逸材がひしめく。DF安藤智哉（26）はJ2大分トリニータやJ1アビスパ福岡で着実に経験を積み、ステップアップしながら代表に定着。遅咲きの星として初出場を狙う。

九州で地力を付けた遅咲きの大器に大舞台が見えてきた。昨年、初めて日本代表入りした安藤は「W杯を見過ぎず、今後自分がレベルアップするために、この1年間は大事だと思う。さらに選手としても成長できるように」と見据える。

190センチの長身センターバックは2021年に愛知学院大からJ3今治に入団し、23年からは2年間J2大分でプレー。連動性を追求したチームの中で最終ラインからの明快な指示出しやコミュニケーション能力などを高めた。

昨年加入したJ1福岡では「元々大分にいたこともあり、環境にすぐに慣れた」と、J1初挑戦で大ブレーク。空中戦の強さに加え、金明輝監督が掲げる攻撃的な戦術の下、3バックの各ポジションを経験。最終ラインから攻め上がって4得点し「プレーの幅が広がった」と実感する。得意のヘディングもクリアだけでなく、味方につなげられる精度も高めつつある。

J1での活躍が認められ、国内組で編成した昨年7月の東アジアE―1選手権で26歳にして初の日本代表に。福岡所属選手の代表選出は24年ぶりの快挙だった。2試合に出場して存在感を見せると、故障者が多いDF陣の中で常連に。昨年11月、故郷愛知県豊田市でのガーナ戦にも出場した。

10代から将来を嘱望されてきた代表選手も多い中では遅咲きの存在。「自分がここで活躍して、下のカテゴリからでも可能だというところを見せたい」と一歩ずつ進んできた。1月からはドイツ１部のザンクトパウリへの移籍が決定。さらに進む先に、北中米のピッチが待っている。（伊藤瀬里加）