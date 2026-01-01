元モーニング娘。の生田衣梨奈さんが1月1日、インスタグラムを更新。吉本興業に所属することを発表し、同社も公式サイトで公表しました。

【写真を見る】【元モー娘。生田衣梨奈】吉本興業所属を発表 「今まで挑戦してこれなかったものにもチャレンジしたい」「皆さまに親しんでいただけるタレントを目指して…」





生田さんは、インスタグラムで「このたび、ご縁をいただき吉本興業に所属することになりました」と、発表。



続けて、「グループを卒業して、半年が経ちます。このタイミングで新たな発表をする事ができ、本当にこれからがとても楽しみです」と心境を伝え、「卒業後は『いろんなことをやってみたい！』いろんな今まで挑戦してこれなかったものにもチャレンジしたいと思います！！！」と決意を表明しました。

また、生田さんは公式サイトで「アイドル卒業後、タレントとして活動するなかで、テレビやさまざまなメディアを通して、もっと多くの方に自分らしさや元気を届けたいという思いが強くなりました。まだまだ勉強中ではありますが、新しい環境で一つひとつの経験を大切にしながら、皆さまに親しんでいただけるタレントを目指してまいります。今後とも温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします」と、コメントしています。









吉本興業は「1月1日より、生田衣梨奈とマネジメント契約を締結しました。当社のタレントとして、バラエティー番組を中心としたメディア出演やSNS発信などの活動をサポートします」としています。



また、1月2日（金）14時から生田衣梨奈さんの公式YouTubeチャンネルにて生配信をする予定とのことです。



＜生田衣梨奈さん プロフィール＞

1997年7月7日生まれ、28歳。福岡県福岡市出身。

【趣味・特技】ゴルフ・ゲーム

【経歴】

2011年1月2日、「モーニング娘。9期メンバーオーディション」に合格し、

モーニング娘。9期メンバーに選ばれる。

2023年11月30日、モーニング娘。10代目リーダーに就任。

2025年7月8日、日本武道館で行われた『モーニング娘。‘25 コンサートツアー春 Mighty Magic DX 〜生田衣梨奈を見送って〜』をもって、約14年半在籍したグループおよびハロー！プロジェクトから卒業。



【担当：芸能情報ステーション】