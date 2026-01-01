¡Ú¥Î¥¢¡Û¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡¡AMAKUSA¤ËÇÔ¤ìGHC¥¸¥å¥Ë¥¢´ÙÍî¡ÖÉé¤±¤¿¤Þ¤Þ¤ÇºÑ¤à¤«¡£²¶¤Ï¾å¤¬¤ë¤¼¡¢¥Î¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¡×
¡¡¥Î¥¢£±Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¤ËÇÔ¤ì¡¢£Ç£È£Ã²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥à¤ÏºòÇ¯£¹·î¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç£Ù£Ï¡½£È£Å£Ù¤«¤é¥Î¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»êÊõ¤òÃ¥¼è¡£³°Å¨²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¤ÎàÃæ¤Î¿Íá¤È¿¼¤¤°ø±ï¤ò»ý¤Ä¥Ò¥í¥à¤Ï¡¢¥Ò¥í¥à¤Á¤ã¤ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼£²Ï¢È¯¤«¤é£Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Â¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÜÅó¤ÎÌÔ¹¶¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£³«¹ñ¡ÊÊÑ·¿¥»¥ó¥È¡¼¥ó¡Ë¤ÇÈ¿·â¤òµö¤¹¤â£³¥«¥¦¥ó¥È¤Ïµö¤µ¤º¡¢ÀãÊø¼°£Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Â¡¡µ¡¦¹¤ÇºÆ¤Ó¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ò¥í¥à¤Ï¥Ò¥í¥à¤Á¤ã¤ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î£Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Â¡¡¶¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¤¬¡¢£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¤Ï¼¹Ç°¤Ç¥¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡£¤Ê¤é¤Ð¤ÈºÆ¤Ó¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤«¤éÂçµ»¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢ÉÔÃÎ²Ð¡¦²þ¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·õÉñ¤ÎÆÀ°Õµ»¡¦¸·µ´¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï²òÊü¡ÊÊÑ·¿¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ç¤Ä¤¤¤ËÎÏ¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç·ãÆ®¤ÎËö¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¡Ê£²£°£²£³Ç¯£²·îÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¡Ë¤ÈÆ±¤¸Åú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤Î´ª°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü¤À¤±¤ÏÇ§¤á¤ë¤è¡£¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤Ê¡¢¤ªÁ°¤Ï£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ÉáÃÊ¤«¤éº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ°ÕÃÏ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¿·²¦¼Ô¤«¤é¡Ö¥Ò¥í¥à¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡Öµ¤¤Ë¿©¤ï¤Í¤¨¤Ê¡£à¤â¤¦²¶¤Ï¥Î¥¢¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤óá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤¤¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ÄÉé¤±¤¿¤Þ¤Þ¤ÇºÑ¤à¤«¡£²¶¤Ï¾å¤¬¤ë¤¼¡¢¥Î¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤µ¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡Ö¥Î¥¢¤Ë¤Ï¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤ò¸Æ¤ó¤À¹õËë¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡ÄÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯º£Æü¤Ï¤Ü¤íÉé¤±¤À¡££Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¡¢¤º¤Ã¤Èº£Æü¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤í¤è¡£Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òÁ´°÷¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ì¡£¡ÄºÇ¹âµé¤ÎÉé¤±ÀË¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢¹µ¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£