山本舞香・マイファスHiro・ワンオクTaka・森進一、家族4ショットに反響殺到「絵が強い」「レアショット」
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の山本舞香が1月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳美人女優「絵が強い」芸能一家の夫家族との4ショット
山本は、夫でMY FIRST STORYのボーカル・Hiroの父・森進一の投稿を引用する形で新年の挨拶。「実家でおせちを食べて家族時間。お義父さんのカレー美味しかった」とつづっている。森の投稿には、森、Hiro、山本、ONE OK ROCKのTakaの4人での家族写真が収められている。
この投稿に、ファンからは「絵が強い」「みんなお忙しいだろうしレアショット」「幸せそう」「素敵」「幸せ」などの声が寄せられている。
山本とHiroは2024年10月13日に、それぞれのInstagramにて結婚を発表した。（modelpress編集部）
