GACKT「格付けチェック」今年の相方は？「去年何ヶ月か引きずったので」“元相方”2人からエールも
【モデルプレス＝2026/01/01】アーティスト・GACKTが2025年1月1日、ABCテレビ・テレビ朝日系24局「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（午後5時〜9時）に出演。今回は、単独で企画に挑むことを発表した。
【写真】チーム制拒否・GACKT、単独参戦の様子
同番組は、浜田雅功を司会に一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違える度に一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には “映す価値無し（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティだ。個人連勝記録を81に伸ばし、確かな審美眼を評価されているGACKT。一方で、2025年放送の「芸能人格付けチェック！2025お正月スペシャル」では、タレントのDAIGO、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔とチームを組み惨敗。残念な結果に終わった。
そして今回GACKTは、スタッフに相談。前回の放送を振り返り「去年、結構やばかったじゃないですか。さすがに2026年は音楽活動も再開するので…」「誰にも邪魔されたくないなと思ったんですよ。完全にパーフェクトで終わって、2026年の幕開けをいい形でスタートさせたいなと思ったので、今回は僕1人でやろうかなって」「去年何ヶ月か引きずったので」と前回の結果を踏まえた上で、単独で参加することを伝えた。
同日、鬼龍院は自身のX（旧Twitter）にて「今年は平和に家で見ております 今年はGACKTさんお1人なのか…GACKTさーーん！頑張ってーーーー！！！」、DAIGOは「あけましておめでとうぃっしゅ 今年は格付けはKBになったので家で観ます！笑2年連組やらかしてしまったので！GACKTさん頑張ってください！！応援します」と“元相方”の2人はそれぞれGACKTへエールを送っていた。（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ・テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆GACKT「格付けチェック」相方なし参戦
◆GACKTのコメントに鬼龍院翔＆DAIGOが反応
