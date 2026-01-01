【元旦に結婚ラッシュ】長澤まさみ＆福永壮志監督、松井珠理奈＆辻本達規、本郷奏多…「びっくり」「1日中めでたい」と話題＜一覧＞
【写真】「達筆」「美文字」長澤まさみの直筆署名
◆長澤まさみ＆福永壮志監督
女優の長澤まさみ（38）は所属事務所・東宝芸能株式会社の公式サイトを通じて映画監督の福永壮志氏（43）と結婚したことを報告。「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」と決意を明かした。
◆松井珠理奈＆辻本達規
スポーツニッポン新聞社にて3年間の交際を経ての結婚が報じられていた元SKE48の松井珠理奈（28）と名古屋発の男性エンターテイメント集団のBOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規（34）。これを受け、辻本の所属するフォーチュンエンターテイメントの公式サイトでは「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と報道内容を認め「報道にもありました通り、来週中に記者会見の場を設ける予定で、報道関係の皆様には週明けに会見のご案内をお送りさせていただく準備を進めております」と伝えた。
◆本郷奏多
俳優の本郷奏多（35）は自身のX（旧Twitter）で結婚を発表。「なお、お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」とつづった。
◆南沢奈央
女優の南沢奈央（35）は自身のInstagramにてタップダンサーの安達雄基氏との結婚を発表。「これからふたりで尊敬し合い、支え合い、高め合い、共に歩んでいきたいと思います」と伝えた。
◆田中日奈子
モデルで女優の田中日奈子（28）は自身の（旧Twitter）で結婚を報告。「お伝えするタイミングを伺っておりましたが、生活も落ち着き、心機一転新年の始まりに併せてご報告させていただく運びとなりました」とつづった。
◆山崎円美
元サッカー日本女子代表の山崎円美（35）は自身のInstagramにて戸籍上の性別変更と結婚を発表。「年齢的なタイムリミットもあり、、フットサルもすごく楽しかったのでもっと早くから出会いたかったなと思いながらも引退決断し、第2の夢へと向かいました」と結婚までの経緯を説明した。
◆楠木ともり
声優の楠木ともり（26）は自身のX（旧Twitter）で結婚を発表。直筆の文書にて「学生の頃からお付き合いしている方と結婚する運びとなりました」と記し「芸能関係のお仕事をされている方ではありませんので、今後とも憶測での発信や詮索はお控えいただきますようお願いいたします」と呼びかけた。
◆元旦の結婚ラッシュに反響
元旦の立て続く結婚報告により、SNS上では「びっくり」「1日中めでたい」「一気に発表重なってすごい」「まだまだ発表続きそう」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
