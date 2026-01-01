病院とは何が違う？ 訪問看護の仕事と役割とは【訪問看護のアイデア帖】

訪問看護ってどんな仕事？

訪問看護は、病気や障害のある療養者が生活しているお住まいに訪問し、その方に看護を提供するサービスです。療養者が住み慣れた自宅で療養するためのサポートを行い、利用者の生活の質の向上を目指します。訪問看護師の主な仕事は次の4つです。

健康管理 患者の健康状態を継続的に管理します。バイタルサインの測定や症状の観察、服薬支援などを行います。 医療的ケア 主治医の指示に基づき、注射や点滴、採血、褥瘡の処置などの専門的な医療処置や、人工呼吸器、胃瘻、在宅酸素療法などの医療機器の管理などを行います。

生活支援 療養者が快適な生活をおくるための日常生活の支援を行います。ご自宅の環境整備のほか、清拭や口腔ケアなどの身体の清潔を保つケアや体位変換、専門職と連携してリハビリテーションなども行います。 家族のサポート 療養者（患者）の介護者（家族）とコミュニケーションを取り、ケアの内容の説明や、介護者にも介護指導を行うことで、療養者と介護者の日々の暮らしをサポートします。また、介護者の不安を軽減する役割も担います。

療養者によって異なる住環境の中で、一般のご家庭にある限られた資源を活用し、専門的な知識と技術、判断力を総合的に活かして、最もよいケアの提供を目指します。医療的ケアはもちろん、介護や心理的な支援も行います。毎日訪問先が変わるため、天候や交通手段、急変時の対応など、柔軟な対応力が求められます。

病棟との違いは？

訪問看護と病院などの医療機関には大きな違いがあります。それは、訪問看護では「暮らしの場」に伺うという点です。医療機関が「治療の場」である一方、在宅では生活と治療を同じ空間で行うことになります。そのため、医学的な視点のみではなく、生活面にも目を向ける必要があります。医療機関であれば、患者さんが医療機関に来るため、患者さんは「お客様」ということになります。訪問看護では、支援者である私たち看護師がご自宅に伺うため、療養者にとって「お客様」の立場になり、医療機関の場合とは立場が逆転します。そのため、「ご自宅にお邪魔している」という気持ちを忘れずに、療養者と向き合うことが大切です。

また、訪問看護で働いているのは看護師だけではありません。他職種・多職種で連携して行う業務が多く、関わる人が多いのも訪問看護師の働き方の特徴です。各職種が共通て行うことができる支援もありますが、医療的ケアなどの専門性が高く、訪問看護師にしかできないケアもあります。他職種と上手く連携を行い、各々の専門分野を活かした役割分担が、スムーズで快適なケアの提供につながります。

さらに、医療機関では、医師からの指示を守り、治療することを最優先します。ただし、在宅では、日々の生活の中に治療があり、病気や治療をどのように生活の中に溶け込ませるのかを考えます。例えば薬を「内服管理」ではなく「服薬支援」という意識になります。一生涯でも治療や病気と向き合っていける持続可能な方法を一緒に見つけていく、一緒に構築していく、そのような支援が訪問看護には求められます。

【出典】『看護技術の「不安」が「自信」に変わる！現場で役立つ！訪問看護のアイデア帖』著：星の砂