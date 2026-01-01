ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国各地で多彩な年越しイベント 中国各地で多彩な年越しイベント 中国各地で多彩な年越しイベント 2026年1月1日 19時2分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２月３１日、甘粛省敦煌市でランタン祭りを楽しむ人々。（敦煌＝新華社記者／劉克英） 【新華社北京1月1日】12月31日夜から1日未明にかけ、中国各地で年越しイベントが行われ、人々が旧年に別れを告げ、新年の到来を祝った。１日、重慶市南岸区で行われた新年を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉）１２月３１日、甘粛省敦煌市でランタン祭りを楽しむ人々。（敦煌＝新華社記者／劉克英）１２月３１日、甘粛省敦煌市のランタン祭りに設置されたランタン。（敦煌＝新華社記者／劉克英）１日、重慶市南岸区で行われた新年を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉）１日、重慶市南岸区で行われた、新年を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉）１２月３１日、遼寧省瀋陽市の工場エリアで行われたロックコンサート。（瀋陽＝新華社配信）１２月３１日、重慶市南岸区で行われた新年を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉）１日、マカオ特別行政区で花火を見る人々。（マカオ＝新華社配信／張金加）１２月３１日、黒竜江省漠河市北極村で、かがり火を囲んで新年を迎える人々。（ドローンから、漠河＝新華社配信／邵天李）１日、重慶市南岸区で行われた新年を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉）１２月３１日、甘粛省敦煌市でランタン祭りを楽しむ人々。（敦煌＝新華社記者／劉克英）１２月３１日、甘粛省敦煌市のランタン祭りで行われたライトショー。（敦煌＝新華社記者／劉克英）１日、重慶市の商業エリア「解放碑」で新年を迎えた人々。（重慶＝新華社記者／趙小帥）１２月３１日、甘粛省敦煌市でランタン祭りを楽しむ人々。（敦煌＝新華社記者／劉克英）１２月３１日、甘粛省敦煌市で行われたランタン祭りの一角。（敦煌＝新華社記者／劉克英）１２月３１日、甘粛省敦煌市でランタン祭りを楽しむ人々。（敦煌＝新華社記者／劉克英）１日、マカオ特別行政区で花火を見る人々。（マカオ＝新華社配信／張金加）１２月３１日、甘粛省敦煌市のランタン祭りに設置されたランタン。（敦煌＝新華社記者／劉克英）１２月３１日、四川省瀘州市の公園でパフォーマンスを見る人たち。（瀘州＝新華社配信／劉学懿）１２月３１日、遼寧省瀋陽市の工場エリアで行われたロックコンサート。（瀋陽＝新華社配信）１２月３１日、遼寧省瀋陽市の工場エリアで行われたロックコンサート。（瀋陽＝新華社配信） リンクをコピーする みんなの感想は？