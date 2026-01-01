12月31日夜、茨城県水戸市のアパートでネイリストの女性が首から血を流して倒れているのが発見され、その後、死亡が確認されました。

警察などによりますと、12月31日夜7時半ごろ、水戸市のアパートの一室で、帰宅した住人の男性から「妻が玄関で血を流して倒れている」と通報がありました。女性は、自宅の玄関内で倒れていて、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

死亡したのは、この部屋に住むネイリストの31歳の女性で、帰宅した夫が首に刺し傷のある女性を発見したということです。

警察は事件に巻き込まれた可能性が高いとみて、女性の死因など詳しく調べています。

一方、群馬・富岡市では富田春枝さん（81）が先月末から行方不明となる事件があり、警察は1月1日、知人の男を窃盗容疑で逮捕し、男がかつて住んでいた住宅を捜索したところ、富田さんの遺体がみつかりました。

逮捕された富田健一容疑者は、富田さんの自宅から通帳や印鑑を盗んだ疑いが持たれていて、調べに対し「金に困っていた」などと窃盗の容疑を認めているということです。警察は富田さんが死亡した経緯についても事情を知っているとみて調べています。